Twitter uygulaması Brizzly+ ‘geri alma’ özelliğiyle kullanıma sunuldu

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Twitter muhtemelen hiçbir zaman tweet düzenleme özelliğini sunmayacak olsa da 2009 yılından diriltilen bir Twitter uygulaması, buna yakın bir özellik sunuyor. Brizzly+ adındaki üçüncü parti Twitter uygulaması, kısıtlı ve aslında taktiksel de olsa bir çeşit düzenleme ve geri alma özelliği barındırıyor.

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Aylık 6 dolar abonelik ücreti olan uygulama, attığınız tweetleri 10 dakika gecikmeli olarak paylaşıyor. Bu 10 dakikalık periyotta kullanıcı tweeti üzerinde istediği gibi modifikasyonda bulunabiliyor, isterse silebiliyor. Tweetler Twitter’da yayınlandıktan sonra herhangi bir düzenlemeye izin vermeyen özellik, yazım hatalarını düzeltmek için kısa bir fırsat tanımaya yardımcı oluyor diyebiliriz.

Uygulama ayrıca 10 dakikalık süreyi de geçmiş ve atılmış olan tweetleri düzenlemek isteyenlere bir alternatif yol sunuyor. Atılan tweetin içeriğindeki her şeyi yeni tweet metin kutusuna otomatik kopyalayan uygulama, siz düzenlemeyi yapıp attıktan sonra eski tweeti siliyor.

https://blog.brizzly.com/2020/03/brizzly-plus.html

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