Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini herkes için ücretsiz hale getirmek istiyor

Tam Boyutta Gör Twitter'ın yeni patronu Elon Musk mavi tik için kullanıcılardan aylık 8 dolar almayı planlasa da platformun en çok ihtiyaç duyulan özelliklerinden birini herkese açabilir. Platformer'dan gazeteci Casey Newton'a göre Musk tweet düzenleme özelliğini tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunmayı planlıyor.

Elon Musk, Twitter Blue (mavi tik) ücretini açıkladı: Ülkelere gö 17 sa. önce eklendi

Bildiğiniz üzere şu anda tweet düzenleme özelliği yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da erişilebilen Twitter Blue aboneliği kapsamında kullanılabiliyor. Yani dünya genelinde sadece sınırlı sayıda kullanıcı tweetlerini düzenleme imkanına sahip.

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Tweet düzenleme özelliği nedir?

Tweet düzenleme, yayınlanan orijinal tweetlerde sınırlı sayıda değişiklik yapılmasına olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tweet yayınlandıktan sonra 30 dakika içinde yazım hatalarını düzeltebiliyorlar. Bu 30 dakikalık süre içinde en fazla 5 adet düzenleme yapılabiliyor.

Elon Musk henüz bu özelliğin herkese açılacağını doğrulamadı. Ancak ünlü girişimci daha Twitter'ı satın almadan bu konuyla yakından ilgilendiğini belli etmişti. Musk'ın Twitter'da yaptığı bir ankette milyonlarca kullanıcı tweet düzenleme tuşunun sunulması yönünde oy kullanmıştı.

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Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini herkese açabilir