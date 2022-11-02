Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini herkes için ücretsiz hale getirmek istiyor

    Twitter'ın çiçeği burnunda patronu Elon Musk'ın tek gayesi sosyal platformdan daha fazla para kazanmak değil. Gelen bilgiler Musk'ın tweet düzenleme özelliğini herkese açmayı planladığı yönünde.
    Oy Ver
    Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini herkese açabilir Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın yeni patronu Elon Musk mavi tik için kullanıcılardan aylık 8 dolar almayı planlasa da platformun en çok ihtiyaç duyulan özelliklerinden birini herkese açabilir. Platformer'dan gazeteci Casey Newton'a göre Musk tweet düzenleme özelliğini tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunmayı planlıyor.

    Bildiğiniz üzere şu anda tweet düzenleme özelliği yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da erişilebilen Twitter Blue aboneliği kapsamında kullanılabiliyor. Yani dünya genelinde sadece sınırlı sayıda kullanıcı tweetlerini düzenleme imkanına sahip.

    Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini herkese açabilir Tam Boyutta Gör

    Tweet düzenleme özelliği nedir?

    Tweet düzenleme, yayınlanan orijinal tweetlerde sınırlı sayıda değişiklik yapılmasına olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tweet yayınlandıktan sonra 30 dakika içinde yazım hatalarını düzeltebiliyorlar. Bu 30 dakikalık süre içinde en fazla 5 adet düzenleme yapılabiliyor.

    Elon Musk henüz bu özelliğin herkese açılacağını doğrulamadı. Ancak ünlü girişimci daha Twitter'ı satın almadan bu konuyla yakından ilgilendiğini belli etmişti. Musk'ın Twitter'da yaptığı bir ankette milyonlarca kullanıcı tweet düzenleme tuşunun sunulması yönünde oy kullanmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız