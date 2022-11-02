Elon Musk, tweet düzenleme özelliğini herkes için ücretsiz hale getirmek istiyor

Bildiğiniz üzere şu anda tweet düzenleme özelliği yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da erişilebilen Twitter Blue aboneliği kapsamında kullanılabiliyor. Yani dünya genelinde sadece sınırlı sayıda kullanıcı tweetlerini düzenleme imkanına sahip.
Tweet düzenleme özelliği nedir?
Tweet düzenleme, yayınlanan orijinal tweetlerde sınırlı sayıda değişiklik yapılmasına olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tweet yayınlandıktan sonra 30 dakika içinde yazım hatalarını düzeltebiliyorlar. Bu 30 dakikalık süre içinde en fazla 5 adet düzenleme yapılabiliyor.
Elon Musk henüz bu özelliğin herkese açılacağını doğrulamadı. Ancak ünlü girişimci daha Twitter'ı satın almadan bu konuyla yakından ilgilendiğini belli etmişti. Musk'ın Twitter'da yaptığı bir ankette milyonlarca kullanıcı tweet düzenleme tuşunun sunulması yönünde oy kullanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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