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    Twitter yeniden geleneksel Retweet tasarımına döndü

    Yorum ile birlikte Retweet yapma tasarımı önemli bir etkileşim kaybına sebebiyet verince Twitter da yeniden geleneksel iki seçenekli Retweet tasarımına geri dönme kararı aldı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter yeniden geleneksel Retweet tasarımına döndü
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    Twitter gönderilerinde kafa karıştırıcı olduğu düşünülen Retweet ve Yorumla Retweet özellikleri bir araya getirilmiş, sadece Yorumla Retweet tasarımı kullanıcıya sunulmuştu. Ne var ki Twitter gidişattan memnun kalmadı.

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    Klasik Retweet geri döndü

    Ekim ayında deneysel bir şekilde başlayan Yorumla Retweet kullanıcılara tek bir paylaşım yolu sunuyordu. Haliyle paylaşım yolu teke inince de paylaşımlarda yüzde 20 civarında bir azalma yaşandı.

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    Diğer taraftan kullanıcıların yüzde 45’i tek kelimelik, yüzde 70’i ise 25 karakterden az kotalı paylaşımlar yapmaya başladı. Bu da kullanıcıların yeni tasarımı tam olarak anlayamadığı kanısını doğurdu.

    Twitter yaşanan etkileşim düşüşleri sonrasında iki seçenekli Retweet tasarımına geri dönme kararı aldı. Kullanıcılar yeniden hızlı bir şekilde Retweet veya yorum yapmak isterse Yorumla Retweet yapabilecek.



    https://www.engadget.com/twitter-ends-quote-tweet-experiment-retweets-003202686.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimsenin umrunda değildi
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