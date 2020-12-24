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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uber'e erişim engeli kaldırıldı: Türkiye'ye dönüyor!

    Erişim engeli nedeniyle Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Uber'e İstinaf mahkemesinden müjdeli haber geldi. Uber, sarı taksilerle hizmet vermeye devam edebilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Uber'e erişim engeli kaldırıldı: Türkiye'ye dönüyor!
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    Türkiye'de yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber için müjdeli haber geldi. İstinaf mahkemesi Uber'e erişim kararını kaldırdı. Fakat bu karar sadece UberTaksi hizmeti için geçerli.

    İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

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    Kararın ardından iletişime geçilen Uber Global sözcüsü “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor"

    Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı. İstanbul’da 14 bini aşkın taksi sürücüsü tarafından kullanılan Uber'in 8+1 araçlarla verdiği UberXL hizmeti de fazlasıyla tercih ediliyordu.

    Ne olmuştu?

    Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden hizmet veren Uber’e yönelik olarak açtığı haksız rekabetin tespiti için açtığı davadan haksız rekabet kararı çıkmıştı.

    İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetleri haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmiş ve uber.com'a ulaşımın hükümle engellenmesine karar verilmişti.



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    435 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen vs-fb
    Biz zaten güzel arabası için tercih etmiyorduk. Über şoförü olabilmen için sicil kaydından tut, adres bilgi sınavına kadar bir sürü formalite var. Über şoförüne gönül rahatlığıyla eşini çocuğunu bindirirsin, normal taksi şoförü hapishaneden yeni mi çıkmış bilemezsin fark bu.

    Ben belediye taksiden yanayım. Londra’daki gibi kimse taksi şöförü lisansı olmadan taksi şoförlüğü yapamamalı.

    Dolandırıcı şoför kaynıyor. Var olan şoförlerin 3/4’ü üç kağıtçı. Turistleri dolandıra dolandıra dünyaya rezil ettiler bizi. Daha ne sayalım?
    Biz zaten güzel arabası için tercih etmiyorduk. Über şoförü olabilmen için sicil kaydından tut, adres bilgi sınavına kadar bir sürü formalite var. Über şoför...
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    2 Yanıt Yanıtla +116
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    cangunner (Can G) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlık tam clickbait olmuş. Bir an normal uber araçları tekrar olacak diye düşünmüştüm, başlıktan ötürü :(
    1 Yanıt Yanıtla +34
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    vs-fb (Vn S) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neticede normal taksiye bineceksem ne farkı kaldı bi taksi den. En azından yerli. Onu kullanırım.
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    CoreXXX (fatih tat) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hanzo ve kıro plus taksiciler itiraz edeceklermiş karara😁 son günlerde okuduğum en iyi haber. Şu hanzo taksicilerden bir bıkan benmiyim
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şimdi sarı soytarılar düşünsün ( bazı kardeşlerimiz hariç).
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    xoycg (Orhan Kibar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    UberXL dönmediği sürece pek bir işe yaramaz. Zaten Uber'i Vito benzeri araçlarla seyahat etmek için kullanıyorduk.
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    deathless73 (Bülent ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    taksiciler şimdi bu konuda chp li belediyeleri suçlu zannederler hep ce ho pe zihniyeti işte zırvaları ile emin olun!
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    Kaansarı 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çoğu Taksici Kısa mesafe olmaz,Değişim saati felan diyor Uber'de de olmaz inşallah
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    GeceninGölgesi1982 (İsmail ÖZDEN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyice clickbait veletleri oldunuz. 15 sene önceki kalite ve şimdiki kalite.. mesut ve hakkı vb. hepsi bireysel kanallarına yoğunlaştılar oralara yatırım yaptılar. sdn ve dh den bir bol olmayacagını her gün daha kötüye gittiğini gördüler.
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    trlonely (Melikşah Demirci) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    avrupyaya şirin görünme çabaları
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    Usta-74 (Kerem usta) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İBB'nin bir türlü faliyete geçiremediği İTAKSİ uygulaması olmadığından bu uber gene ortalara çıktı.Oysaki yeni taksi çıkarıcam diye ortalığı ayağa kaldıran imamoğlu İtaksi yi devreye soksa hem hizmet daha kaliteli olacak hemde ekstra dan para kazanacak.
    Yapılması gereken İBB ye bu konuda mesaj atılıp istekler bildirilmeli.İTAKSİ sistemi çalışana çalıştırana ve yolcuya en kaliteli hizmeti verecektir.Sorunların%95 i ortadan kalkacaktır.
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    freedom77 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Usta-74
    Neden faaliyete geçiremediğini öğrenin de öyle eleştirin.
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    Gt95 (hakan dinler) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Usta-74
    Hdp lileri dolduracak her şey daha mı güzel olacaktı
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    AirSupport (SK ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taksicilerin çoğu hapisten yeni çıkmış iş bulamamış insanlardan oluşuyor, yarısının taksici sicili bile yok. Kendim binerken bile tereddüt ediyorum ailemi asla bindirmem.



    UberXL bu konuda çok iyiydi, anlık nerde vesaire görebiliyorduk.



    Not: ahlaklı taksicileri bu yazımda tenzih ederim çünkü gayet düzgün taksicilere de rastladım
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    Usta-74 (Kerem usta) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) AirSupport
    Yazarken atıp tutma.Araştır öyle yaz.
    Geçen senin gibi atıp tutan sonra yazdıklarını araştırıp attığını anlayınca yan çizmeye başladı.
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    Petegrus (Petty Petegrus) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    kilik bayit
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    35 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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    uber türkiye, ubertaksi ve
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