Uber'e erişim engeli kaldırıldı: Türkiye'ye dönüyor!

Türkiye'de yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber için müjdeli haber geldi. İstinaf mahkemesi Uber'e erişim kararını kaldırdı. Fakat bu karar sadece UberTaksi hizmeti için geçerli.
İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.İlginizi Çekebilir Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi
Kararın ardından iletişime geçilen Uber Global sözcüsü “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı. İstanbul’da 14 bini aşkın taksi sürücüsü tarafından kullanılan Uber'in 8+1 araçlarla verdiği UberXL hizmeti de fazlasıyla tercih ediliyordu.
Ne olmuştu?
Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden hizmet veren Uber’e yönelik olarak açtığı haksız rekabetin tespiti için açtığı davadan haksız rekabet kararı çıkmıştı.
İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetleri haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmiş ve uber.com'a ulaşımın hükümle engellenmesine karar verilmişti.
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Ben belediye taksiden yanayım. Londra’daki gibi kimse taksi şöförü lisansı olmadan taksi şoförlüğü yapamamalı.
Dolandırıcı şoför kaynıyor. Var olan şoförlerin 3/4’ü üç kağıtçı. Turistleri dolandıra dolandıra dünyaya rezil ettiler bizi. Daha ne sayalım?