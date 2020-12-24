Uber'e erişim engeli kaldırıldı: Türkiye'ye dönüyor!

Tam Boyutta Gör

Türkiye'de yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber için müjdeli haber geldi. İstinaf mahkemesi Uber'e erişim kararını kaldırdı. Fakat bu karar sadece UberTaksi hizmeti için geçerli.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

İlginizi Çekebilir

Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi

Kararın ardından iletişime geçilen Uber Global sözcüsü “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ayrıca Bkz. "Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor"

Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı. İstanbul’da 14 bini aşkın taksi sürücüsü tarafından kullanılan Uber'in 8+1 araçlarla verdiği UberXL hizmeti de fazlasıyla tercih ediliyordu.

Ne olmuştu?

Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden hizmet veren Uber’e yönelik olarak açtığı haksız rekabetin tespiti için açtığı davadan haksız rekabet kararı çıkmıştı.

İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetleri haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmiş ve uber.com'a ulaşımın hükümle engellenmesine karar verilmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.