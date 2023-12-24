Ubisoft, hacklenmenin eşiğinden döndü: 900GB'lık veri çalınacaktı!

Tam Boyutta Gör Insomniac Games’e yönelik 1 terabayttan fazla verinin internete sızdırıldığı büyük fidye yazılımı saldırısının ardından Ubisoft ta hacklenmenin eşiğinden döndü. Neyse ki, Ubisoft’un güvenlik ekibi zarara uğramadan siber saldırıyı durdurmayı başardı.

900GB'lık verinin çalınması engellendi!

Hackerlar, Ubisoft’un ne olduğunu fark edip erişimi kesene kadar yaklaşık 48 saat boyunca şirketin verilerine erişebildi. Saldırganların bu süre zarfında SharePoint, Confluence ve Microsoft Teams’in yanı sıra dahili sistemlere erişimi vardı ancak bu düzeyde erişime rağmen neredeyse hiçbir veri açığa çıkmadı.

Insomniac Games'ten hacklenme sonrası ilk açıklama geldi 1 gün önce eklendi

Hackerlar hedefledikleri 900GB’lık veriyi çalamadan erişimi kaybettiklerinden saldırının çok önemli sonuçlar doğurmadığı söyleniyor. Beyond Good & Evil 2’ye ait ekran görüntüleri dışında sızdırılan bir veri yok. Ancak, Insomniac Games için durum felaket. Marvel’s Wolverine, PC’ye gelecek Marvel’s Spider-Man 2, çalışanların kişisel verileri, bütçe planı dahil pek çok veri sızdırıldı.

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