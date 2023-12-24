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    Anlık Bildirim

    Ubisoft, hacklenmenin eşiğinden döndü: 900GB'lık veri çalınacaktı!

    Oyun şirketlerine yönelik siber saldırılar devam ediyor. Insomniac Games'in ardından Ubisoft ta hackerların hedefi oldu. Hackerlar başarılı olabilseydi 900GB'lık veri internete sızdırılacaktı.
    ubisoft hack 900 gb veri Tam Boyutta Gör
    Insomniac Games’e yönelik 1 terabayttan fazla verinin internete sızdırıldığı büyük fidye yazılımı saldırısının ardından Ubisoft ta hacklenmenin eşiğinden döndü. Neyse ki, Ubisoft’un güvenlik ekibi zarara uğramadan siber saldırıyı durdurmayı başardı.

    900GB'lık verinin çalınması engellendi!

    Hackerlar, Ubisoft’un ne olduğunu fark edip erişimi kesene kadar yaklaşık 48 saat boyunca şirketin verilerine erişebildi. Saldırganların bu süre zarfında SharePoint, Confluence ve Microsoft Teams’in yanı sıra dahili sistemlere erişimi vardı ancak bu düzeyde erişime rağmen neredeyse hiçbir veri açığa çıkmadı.

    Hackerlar hedefledikleri 900GB’lık veriyi çalamadan erişimi kaybettiklerinden saldırının çok önemli sonuçlar doğurmadığı söyleniyor. Beyond Good & Evil 2’ye ait ekran görüntüleri dışında sızdırılan bir veri yok. Ancak, Insomniac Games için durum felaket. Marvel’s Wolverine, PC’ye gelecek Marvel’s Spider-Man 2, çalışanların kişisel verileri, bütçe planı dahil pek çok veri sızdırıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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