Ubisoft, hacklenmenin eşiğinden döndü: 900GB'lık veri çalınacaktı!

900GB'lık verinin çalınması engellendi!
Hackerlar, Ubisoft’un ne olduğunu fark edip erişimi kesene kadar yaklaşık 48 saat boyunca şirketin verilerine erişebildi. Saldırganların bu süre zarfında SharePoint, Confluence ve Microsoft Teams’in yanı sıra dahili sistemlere erişimi vardı ancak bu düzeyde erişime rağmen neredeyse hiçbir veri açığa çıkmadı.
Hackerlar hedefledikleri 900GB’lık veriyi çalamadan erişimi kaybettiklerinden saldırının çok önemli sonuçlar doğurmadığı söyleniyor. Beyond Good & Evil 2’ye ait ekran görüntüleri dışında sızdırılan bir veri yok. Ancak, Insomniac Games için durum felaket. Marvel’s Wolverine, PC’ye gelecek Marvel’s Spider-Man 2, çalışanların kişisel verileri, bütçe planı dahil pek çok veri sızdırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.