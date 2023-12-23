Insomniac Games'ten hacklenme sonrası ilk açıklama geldi

Insomniac Games, sosyal medya platformu üzerinden “Stüdyomuza yapılan son siber saldırı ve bunun ekibimize verdiği duygusal zarardan dolayı hem üzgün hem de öfkeliyiz. Birkaç gündür içten içe birbirimizi desteklemeye odaklandık.” açıklamasında bulundu.
Wolverine oyunu geliştirilmeye devam edecek
Insomniac, oyun içi görsel, video ve beta öncesi sürümünün sızdırıldığı Wolverine oyununa ilişkin olarak “Marvel’s Wolverine planlandığı gibi devam ediyor. Oyun yapım aşamasında ve tüm planlarımız gibi sürekli gelişecek. Zamanı geldiğinde Marvel’s Wolverine hakkında resmî bilgileri paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.