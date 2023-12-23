Tam Boyutta Gör Popüler Spider-Man serisinin arkasındaki isim Insomniac Games, geçtiğimiz günlerde fidye yazılımı saldırısına uğradı ve bitcoinle talep edilen fidye ödenmediğinden çalışan bilgileri, sözleşmeler, gelecek oyun planları, Wolverine oyununa ait görüntüler, bütçe planlaması dahil milyonlarca dosya yayınlandı. Birkaç gün sonra oyun şirketinden açıklama geldi.

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Insomniac Games, sosyal medya platformu üzerinden “Stüdyomuza yapılan son siber saldırı ve bunun ekibimize verdiği duygusal zarardan dolayı hem üzgün hem de öfkeliyiz. Birkaç gündür içten içe birbirimizi desteklemeye odaklandık.” açıklamasında bulundu.

Wolverine oyunu geliştirilmeye devam edecek

Insomniac, oyun içi görsel, video ve beta öncesi sürümünün sızdırıldığı Wolverine oyununa ilişkin olarak “Marvel’s Wolverine planlandığı gibi devam ediyor. Oyun yapım aşamasında ve tüm planlarımız gibi sürekli gelişecek. Zamanı geldiğinde Marvel’s Wolverine hakkında resmî bilgileri paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.

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Insomniac Games'ten hacklenme sonrası ilk açıklama geldi