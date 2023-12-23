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    Insomniac Games'ten hacklenme sonrası ilk açıklama geldi

    Insomniac Games, yakın zamanda hacklendi ve terabaytlarca boyutta, 1.3 milyonun üzerinde gizli dosya internette paylaşıldı. Oyun stüdyosu, birkaç gün sonra açıklamada bulundu.
    insomniac games hack açıklama Tam Boyutta Gör
    Popüler Spider-Man serisinin arkasındaki isim Insomniac Games, geçtiğimiz günlerde fidye yazılımı saldırısına uğradı ve bitcoinle talep edilen fidye ödenmediğinden çalışan bilgileri, sözleşmeler, gelecek oyun planları, Wolverine oyununa ait görüntüler, bütçe planlaması dahil milyonlarca dosya yayınlandı. Birkaç gün sonra oyun şirketinden açıklama geldi.

    Insomniac Games, sosyal medya platformu üzerinden “Stüdyomuza yapılan son siber saldırı ve bunun ekibimize verdiği duygusal zarardan dolayı hem üzgün hem de öfkeliyiz. Birkaç gündür içten içe birbirimizi desteklemeye odaklandık.” açıklamasında bulundu.

    Wolverine oyunu geliştirilmeye devam edecek

    Insomniac, oyun içi görsel, video ve beta öncesi sürümünün sızdırıldığı Wolverine oyununa ilişkin olarak “Marvel’s Wolverine planlandığı gibi devam ediyor. Oyun yapım aşamasında ve tüm planlarımız gibi sürekli gelişecek. Zamanı geldiğinde Marvel’s Wolverine hakkında resmî bilgileri paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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