Ubisoft’a verileri izinsiz paylaşma suçlaması

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Tam Boyutta Gör Kullanıcılara ait verileri güvenli bir şekilde saklayamayan ya da herhangi bir izne gerek duymadan verileri üçüncü taraflar ile paylaşan internet devleri sık sık eleştiri konusu oluyor. Sırada oyun devi Ubisoft var.

Ubisoft hedefte

Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapora göre Ubisoft kullanıcıların verilerini Meta firması ile paylaşıyor. Pixel yazılımı sayesinde kullanıcılar Ubisoft mağazasından her oyun alışında ya da Ubisoft+ hizmetine her abone olduğunda kişisel veriler Meta’ya aktarılıyor.

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Düzenleyici kuruluşa yapılan şikâyette Pixel yazılımının Ubisoft ve Meta’nın bilgisi dahilinde sunuculara kurulduğu ve bunun için kullanıcılardan herhangi bir izin alınmadığı ya da bilgilendirme yapılmadığı ifade edilmiş.

Şikâyetçiler dosyanın davaya dönüşmesi için çaba gösterirken Ubisoft’un tazminat ödemesini ve Pixel yazılımının sunuculardan kaldırılmasını istiyor. Henüz dosyanın nasıl ele alınacağı konusunda herhangi bir netlik yok.

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