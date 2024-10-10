Ubisoft’a verileri izinsiz paylaşma suçlaması

Ubisoft hedefte
Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapora göre Ubisoft kullanıcıların verilerini Meta firması ile paylaşıyor. Pixel yazılımı sayesinde kullanıcılar Ubisoft mağazasından her oyun alışında ya da Ubisoft+ hizmetine her abone olduğunda kişisel veriler Meta’ya aktarılıyor.
Düzenleyici kuruluşa yapılan şikâyette Pixel yazılımının Ubisoft ve Meta’nın bilgisi dahilinde sunuculara kurulduğu ve bunun için kullanıcılardan herhangi bir izin alınmadığı ya da bilgilendirme yapılmadığı ifade edilmiş.
Şikâyetçiler dosyanın davaya dönüşmesi için çaba gösterirken Ubisoft’un tazminat ödemesini ve Pixel yazılımının sunuculardan kaldırılmasını istiyor. Henüz dosyanın nasıl ele alınacağı konusunda herhangi bir netlik yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.