Ubisoft satın alma haberlerini doğruladı: 'Seçenekleri gözden geçiriyoruz'

Ubisoft iddiaları doğruladı
Ubisoft, kurucu Guillemot ailesinin şirketi Tencent ile birlikte özel sektöre devretmeyi düşündüğünü iddia eden bir raporu kabul etti. Yapılan açıklamada ise ilgili satın alım haberleri doğrulanırken “Şirket, paydaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenli olarak tüm stratejik seçeneklerini gözden geçirmektedir ve uygun olduğu takdirde piyasayı bilgilendirecektir.” denildi.
Bloomberg’in geçtiğimiz hafta yayımladığı bir haberde, Ubisoft'un kurucu ailesi Guillemot ile Çinli teknoloji devi Tencent’in, şirkete yönelik bir satın alma planı üzerine çalıştıkları iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Ubisoft hisseleri, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana neredeyse yüzde 40 artış gösterdi.
Ubisoft’un sermayesinin yaklaşık yüzde 25'ine birlikte sahip olan Guillemot ailesi ve Tencent’in, 2022 yılında yaptıkları anlaşma sonrasında Guillemot Brothers Ltd, elindeki hisselerin neredeyse yarısını Tencent’e satmıştı. Bu satın alım ile Çinli şirketin yüzde 10 paya sahip olduğu belirtiliyor.
Görüşülen olasılıklardan birinin, Ubisoft'u özel sektöre devretmek için bir araya gelmek olduğu iddia ediliyor, ancak görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğu söyleniyor. Görüşmelerin amacının ise piyasa değerinin yarıdan fazla düştüğü bir yılın ardından Ubisoft'u istikrara kavuşturmak olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz ay, Ubisoft'un hisse fiyatı yaklaşık 11 yılın en düşük noktasına gerilemişti. Bu sert düşüş Assassin's Creed Shadows'u ertelendiği ve Star Wars Outlaws'ın hayal kırıklığı yarattığı bir dönemde geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.