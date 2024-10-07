Ubisoft satın alma haberlerini doğruladı: 'Seçenekleri gözden geçiriyoruz'

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Tam Boyutta Gör Fransız dev oyun şirketi Ubisoft, satın alma iddialarıyla ilgili olarak stratejik seçeneklerini düzenli olarak gözden geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını açıkladı. "Assassin's Creed", "Far Cry" ve "Watch Dogs" gibi popüler oyunların yapımcısı olan Ubisoft’un geçtiğimiz hafta Tencent ile görüştüğü gündeme gelmişti.

Ubisoft iddiaları doğruladı

Ubisoft, kurucu Guillemot ailesinin şirketi Tencent ile birlikte özel sektöre devretmeyi düşündüğünü iddia eden bir raporu kabul etti. Yapılan açıklamada ise ilgili satın alım haberleri doğrulanırken “Şirket, paydaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenli olarak tüm stratejik seçeneklerini gözden geçirmektedir ve uygun olduğu takdirde piyasayı bilgilendirecektir.” denildi.

Bloomberg’in geçtiğimiz hafta yayımladığı bir haberde, Ubisoft'un kurucu ailesi Guillemot ile Çinli teknoloji devi Tencent’in, şirkete yönelik bir satın alma planı üzerine çalıştıkları iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Ubisoft hisseleri, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana neredeyse yüzde 40 artış gösterdi.

Ubisoft’un sermayesinin yaklaşık yüzde 25'ine birlikte sahip olan Guillemot ailesi ve Tencent’in, 2022 yılında yaptıkları anlaşma sonrasında Guillemot Brothers Ltd, elindeki hisselerin neredeyse yarısını Tencent’e satmıştı. Bu satın alım ile Çinli şirketin yüzde 10 paya sahip olduğu belirtiliyor.

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Görüşülen olasılıklardan birinin, Ubisoft'u özel sektöre devretmek için bir araya gelmek olduğu iddia ediliyor, ancak görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğu söyleniyor. Görüşmelerin amacının ise piyasa değerinin yarıdan fazla düştüğü bir yılın ardından Ubisoft'u istikrara kavuşturmak olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz ay, Ubisoft'un hisse fiyatı yaklaşık 11 yılın en düşük noktasına gerilemişti. Bu sert düşüş Assassin's Creed Shadows'u ertelendiği ve Star Wars Outlaws'ın hayal kırıklığı yarattığı bir dönemde geldi.

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Ubisoft satın alma haberlerini doğruladı: Tencent ile görüşülüyor