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    Ubisoft satın alma haberlerini doğruladı: 'Seçenekleri gözden geçiriyoruz'

    Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir satın alma raporunun ardından Ubisoft, seçenekleri düzenli olarak gözden geçirdiklerini açıklayarak haberleri doğruladı. Ubisoft, satılabilir.
    Ubisoft satın alma haberlerini doğruladı: Tencent ile görüşülüyor Tam Boyutta Gör
    Fransız dev oyun şirketi Ubisoft, satın alma iddialarıyla ilgili olarak stratejik seçeneklerini düzenli olarak gözden geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını açıkladı. "Assassin's Creed", "Far Cry" ve "Watch Dogs" gibi popüler oyunların yapımcısı olan Ubisoft’un geçtiğimiz hafta Tencent ile görüştüğü gündeme gelmişti.

    Ubisoft iddiaları doğruladı

    Ubisoft, kurucu Guillemot ailesinin şirketi Tencent ile birlikte özel sektöre devretmeyi düşündüğünü iddia eden bir raporu kabul etti. Yapılan açıklamada ise ilgili satın alım haberleri doğrulanırken “Şirket, paydaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenli olarak tüm stratejik seçeneklerini gözden geçirmektedir ve uygun olduğu takdirde piyasayı bilgilendirecektir.” denildi.

    Bloomberg’in geçtiğimiz hafta yayımladığı bir haberde, Ubisoft'un kurucu ailesi Guillemot ile Çinli teknoloji devi Tencent’in, şirkete yönelik bir satın alma planı üzerine çalıştıkları iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Ubisoft hisseleri, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana neredeyse yüzde 40 artış gösterdi.

    Ubisoft’un sermayesinin yaklaşık yüzde 25'ine birlikte sahip olan Guillemot ailesi ve Tencent’in, 2022 yılında yaptıkları anlaşma sonrasında Guillemot Brothers Ltd, elindeki hisselerin neredeyse yarısını Tencent’e satmıştı. Bu satın alım ile Çinli şirketin yüzde 10 paya sahip olduğu belirtiliyor.

    Görüşülen olasılıklardan birinin, Ubisoft'u özel sektöre devretmek için bir araya gelmek olduğu iddia ediliyor, ancak görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğu söyleniyor. Görüşmelerin amacının ise piyasa değerinin yarıdan fazla düştüğü bir yılın ardından Ubisoft'u istikrara kavuşturmak olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz ay, Ubisoft'un hisse fiyatı yaklaşık 11 yılın en düşük noktasına gerilemişti. Bu sert düşüş Assassin's Creed Shadows'u ertelendiği ve Star Wars Outlaws'ın hayal kırıklığı yarattığı bir dönemde geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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