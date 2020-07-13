Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den

Tam Boyutta Gör

Güneş Sistemi'mizin gözde gezegeni Mars, bu ay yoğun bir trafiğe sahne olacak. Üç farklı uzay ajansı önümüzdeki üç haftalık süreç içerisinde Kızıl Gezegen'e uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. NASA ve Çin gibi olağan süphelilerin de yer aldığı üçlü grup içerisinde sürpriz bir ülke de var: Birleşik Arap Emirlikleri.

BAE'nin ilk derin uzay macerası: Umut

Birleşik Arap Emirlikleri bu ayın ilk Mars yolcusu olacak. Tarihinde ilk kez bir derin uzay görevine çıkmaya hazırlanan BAE, Umut (Hope) isimli sondasını 14 Temmuz'da uzaya fırlatmayı planlıyor. Umut sondası, Mitsubishi Heavy Industries'e ait H-IIA roketiyle uzaya gönderilecek ve 2021'in başlarında Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek. 2021 yılı BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla Umut misyonu ülke için ayrı bir öneme de sahip.

Umut görevinin Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildiği belirtiliyor. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasındaki bazı önemli ekipmanlar bu üniversiteler tarafından geliştirilmiş.

BAE'li bilim insanları, Umut sondasının gelişmiş bir kamera, bir ultraviyole spektrometre ve bir kızılötesi spektrometre olmak üzere üç ana ekipmana sahip olacağını söyledi. Uzay sondası böylece hem Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalayacak hem de bilim insanlarına gezegenin atmosferini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunacak.

Çin, Mars'ın yüzeyine iniş yapan ikinci ülke olmak istiyor

Bilimin tüm dallarında olduğu gibi uzay araştırmalarına da ciddi yatırımlar yapan Çin, bu ay tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geliştirilen Tianwen-1 isimli misyon, 24 Temmuz'da uzaya gönderilecek. Fırlatma roketinden en küçük ekipmanına kadar tamamıyla yerli olarak geliştirilen Tianwen-1 misyonunda önemli bir hedef var: Mars'ın yüzeyine iniş yapabilen ikinci ülke olmak.

Tam Boyutta Gör

Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

İlginizi Çekebilir

BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü

Çin Tianwen-1 görevinde üç farklı uzay aracını Kızıl Gezegen'e fırlatılacak. Bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşan bu uzay araçları Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden en ince detaylarına kadar inceleyecek. Geçtiğimiz yıl Xinhua'ya konuşan görevin baş mimarı Zhang Rongqiao, yörünge ve gözlem araçlarını kullanarak Kızıl Gezegen'in çevresel ve biçimsel özellikleri, yüzey yapısı ve atmosferik özelliklerine dair çok önemli veriler toplayacaklarını ifade etmişti.

NASA bu yılki Mars görevinde "teknoloji şovu" yapacak

Bu ayın son Mars yolcusu ise dünyanın en büyük uzay ajansı olan NASA'dan geliyor. Uzay ajansının tam 2,7 milyar dolarlık maliyetle geliştirdiği Perseverance görevi 30 Temmuz tarihinde Kızıl Gezegen'e fırlatılacak. Perseverance misyonunda NASA'nın en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak.

Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indirilecek. Jezero Krateri'nin bundan milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

NASA ayrıca Perseverance görevinde, yaklaşık 10 yıl sürecek olan dev bir planın da ilk adımını atmaya hazırlanıyor: Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek. Perseverance gezgini önümüzdeki yıllarda Kızıl Gezegen'in yüzeyinde onlarca farklı örnek maddeler toplayacak. Bu örnek maddeler daha sonra 2020'li yılların ortasında fırlatılacak olan bir başka bir uzay aracı tarafından teslim alınacak ve 2031 yılında Dünya'ya geri getirilecek. Böylece ilk insanlı Mars görevlerinden önce bilim insanları Mars toprağını inceleme fırsatı yakalayacak.

Mars helikopteri

Perseverance görevinin belki de en dikkat çeken noktası ise Ingenuity isimli Mars helikopteri olacak. NASA tarihi bir ilke imza atarak Kızıl Gezegen atmosferinde bir helikopter uçurmayı planlıyor. Aşağıda temsili animasyon videosunu görebileceğiniz Ingenuity helikopteri, başarıya ulaşması halinde, başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olacak.

Tam Boyutta Gör

Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine oranla tam 100 kat daha ince. NASA, bu düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.

NASA'nın önündeki bir diğer problem ise Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki ortalama 225 milyon kilometrelik uzaklık. Bu mesafe nedeniyle Mars'taki uzay araçlarıyla olan iletişim birkaç dakikalık gecikmeyle gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla Mars helikopterlerini Dünya'dan kontrol etmek pek mümkün değil. NASA ise bu durumu yeni geliştirilen otonom sürüş özellikleriyle çözmüş. Uzay ajansı helikopterlerin Dünya'dan gelecek bir komutla uçuşa geçeceğini ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebileceğini söylüyor.

NASA'nın Perseverance gezgini, Ingenuity helikopteriyle birlikte 30 Temmuz tarihinde uzaya fırlatılacak. Perseverance'ın 18 Şubat 2021'de Mars'ın yüzeyine iniş yapması bekleniyor.

https://www.space.com/three-mars-missions-launch-july-2020.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.