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    Anlık Bildirim

    Uçak moduna elveda: Uçuşlarda aramalara izin verilecek

    Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda 5G ve daha yavaş mobil veri sağlayabileceğine karar verdi. Bu, yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına geliyor.
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    uçak modu kalkıyor Tam Boyutta Gör
    AB Komisyonu, 2008 yılında uçaklar için belli frekans bantlarını ayırdı ve bazı servislerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ne yazık ki, bu hizmet hem yavaş hem de pahalı. Yolcular için tek alternatif telefonlarını uçak moduna almak oldu. Ancak bu kurallar değişiyor.

    Yolcular artık uçuş sırasında akıllı telefonlarını uçak moduna almak veya tamamen kapatmak zorunda kalmayacak. Kurallar yeni teknolojilerle birlikte nihayet değişiyor. Avrupa Birliği’ndeki havayolu yolcuları, uçuş esnasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecek.

    Son tarih 30 Haziran 2023

    Avrupa Komisyonu, uçak modu kuralarını kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. AB’ye üye devletlerin uçaklar için 5G frekans bantlarını kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2023. Avrupa Komisyonu’na göre, yeni sistem, 5G’nin sağladığı çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve 100Mbps üzerine çıkabilecek.

    5G'nin uçaklara etkisi yok!

    İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi Başkanı Dai Whittingham’a göre telefonların otomatik uçuş kontrol sistemleri üzerine etkisi çok büyük değil. Çok düşük bir parazit riski oluşturuyor.

    5G frekanslarının uçuşları etkileyebileceği ve hatta olası hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği konusunda endişeler de yersiz. Whittingham, 5G için farklı bir frekans dizisi olduğunu ve Amerika’da izin verilenden daha düşük güç ayarlarının olduğunu söylüyor.

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    ugah6aiw 1 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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