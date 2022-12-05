Uçak moduna elveda: Uçuşlarda aramalara izin verilecek

Yolcular artık uçuş sırasında akıllı telefonlarını uçak moduna almak veya tamamen kapatmak zorunda kalmayacak. Kurallar yeni teknolojilerle birlikte nihayet değişiyor. Avrupa Birliği’ndeki havayolu yolcuları, uçuş esnasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecek.
Son tarih 30 Haziran 2023
Avrupa Komisyonu, uçak modu kuralarını kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. AB’ye üye devletlerin uçaklar için 5G frekans bantlarını kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2023. Avrupa Komisyonu’na göre, yeni sistem, 5G’nin sağladığı çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve 100Mbps üzerine çıkabilecek.
5G'nin uçaklara etkisi yok!
İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi Başkanı Dai Whittingham’a göre telefonların otomatik uçuş kontrol sistemleri üzerine etkisi çok büyük değil. Çok düşük bir parazit riski oluşturuyor.
5G frekanslarının uçuşları etkileyebileceği ve hatta olası hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği konusunda endişeler de yersiz. Whittingham, 5G için farklı bir frekans dizisi olduğunu ve Amerika’da izin verilenden daha düşük güç ayarlarının olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım