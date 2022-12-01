Yıl sonuna kadar 1 milyar kişi 5G'ye bağlanacak

Ericsson, 4G büyümesinin yıl sonunda zirveye ulaşacağını ve 5G'nin hüküm süren bağlantı standardının yerini almak için yarışacağını tahmin ediyor. Birçoğumuz için daha yüksek hızlar yolda olsa da, muhtemelen bunun için de daha fazla ödememiz gerekecek.
Operatörler son üç yıldır 5G altyapılarını Kuzey Amerika'da iyiden iyiye yaygınlaştırmış durumda. Tahminlere göre bu bölgedeki mobil abonelerin yaklaşık yüzde 35’i 2022’nin sonunda 5G abonesi olacak.
5G ile fiyatlar yükselebilir
Olası fiyat artışlarının kapıda olmasına rağmen yayınlanan rapora göre 5G toplam abone sayısı dünya genelinde 870 milyona çıkmış durumda. Temmuz ve Eylül ayları arasında dünya genelinde 110 milyon yeni abone eklendiği belirtiliyor.
Rapora göre, 2028 yılına kadar 5G'nin dünya çapında 5 milyar aboneliğe ulaşması ve tüm ağ aboneliklerinin %55'ini oluşturması bekleniyor. 2028'deki genel mobil aboneliklerin 9,2 milyardan fazla olması bekleniyor.Kaynakça https://www.cnet.com/tech/mobile/more-than-1-billion-people-expected-to-be-using-5g-by-years-end/ https://www.theverge.com/2022/11/30/23486509/5g-subscribers-ericsson-mobility-report-november-2022-billion Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam