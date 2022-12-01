Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yıl sonuna kadar 1 milyar kişi 5G'ye bağlanacak

    5G ile birlikte çok daha yüksek kablosuz hızlar hayatımıza girmeye başlıyor. Ancak 5G ile birlikte aynı şekilde daha yüksek fiyatlarla da karşılaşabileceğimiz söyleniyor.
    Oy Ver
    Yıl sonuna kadar 1 milyar kişi 5G'ye bağlanacak Tam Boyutta Gör
    5G önemli bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. Telekom ekipmanı üreticisi Ericsson, en son mobilite raporunda, dünya çapında 1 milyar kablosuz abonenin yıl sonuna kadar 5G'ye bağlanacağını söylüyor. Bu sayı, 2022'de yaklaşık 5 milyar aboneye ulaşan 4G'nin hala daha çok gerisinde.

    Ericsson, 4G büyümesinin yıl sonunda zirveye ulaşacağını ve 5G'nin hüküm süren bağlantı standardının yerini almak için yarışacağını tahmin ediyor. Birçoğumuz için daha yüksek hızlar yolda olsa da, muhtemelen bunun için de daha fazla ödememiz gerekecek.

    Operatörler son üç yıldır 5G altyapılarını Kuzey Amerika'da iyiden iyiye yaygınlaştırmış durumda. Tahminlere göre bu bölgedeki mobil abonelerin yaklaşık yüzde 35’i 2022’nin sonunda 5G abonesi olacak.

    5G ile fiyatlar yükselebilir

    Yıl sonuna kadar 1 milyar kişi 5G'ye bağlanacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Ericsson'un 5G için daha yüksek fiyatlara ilişkin raporu, kablosuz planların farklı hız katmanlarına ayrılmasının yaygın olduğu Batı Avrupa'yı gösteriyor. Ancak yüksek fiyatlar sadece Batı Avrupa veya ABD için sınırlı değil; Ericsson, küresel olarak 5G sunan operatörlerin yüzde 25'inin 4G hizmetleri üzerinden 5G için prim talep ettiğini ve ortalama yüzde 40 civarında bir fiyat farkı olduğu belirtiyor.

    Olası fiyat artışlarının kapıda olmasına rağmen yayınlanan rapora göre 5G toplam abone sayısı dünya genelinde 870 milyona çıkmış durumda. Temmuz ve Eylül ayları arasında dünya genelinde 110 milyon yeni abone eklendiği belirtiliyor.

    Rapora göre, 2028 yılına kadar 5G'nin dünya çapında 5 milyar aboneliğe ulaşması ve tüm ağ aboneliklerinin %55'ini oluşturması bekleniyor. 2028'deki genel mobil aboneliklerin 9,2 milyardan fazla olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.cnet.com/tech/mobile/more-than-1-billion-people-expected-to-be-using-5g-by-years-end/ https://www.theverge.com/2022/11/30/23486509/5g-subscribers-ericsson-mobility-report-november-2022-billion
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 4 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 6 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

    Profil resmi
    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız