Yıl sonuna kadar 1 milyar kişi 5G'ye bağlanacak

Tam Boyutta Gör 5G önemli bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. Telekom ekipmanı üreticisi Ericsson, en son mobilite raporunda, dünya çapında 1 milyar kablosuz abonenin yıl sonuna kadar 5G'ye bağlanacağını söylüyor. Bu sayı, 2022'de yaklaşık 5 milyar aboneye ulaşan 4G'nin hala daha çok gerisinde.

Ericsson, 4G büyümesinin yıl sonunda zirveye ulaşacağını ve 5G'nin hüküm süren bağlantı standardının yerini almak için yarışacağını tahmin ediyor. Birçoğumuz için daha yüksek hızlar yolda olsa da, muhtemelen bunun için de daha fazla ödememiz gerekecek.

Operatörler son üç yıldır 5G altyapılarını Kuzey Amerika'da iyiden iyiye yaygınlaştırmış durumda. Tahminlere göre bu bölgedeki mobil abonelerin yaklaşık yüzde 35’i 2022’nin sonunda 5G abonesi olacak.

5G ile fiyatlar yükselebilir

Tam Boyutta Gör Öte yandan Ericsson'un 5G için daha yüksek fiyatlara ilişkin raporu, kablosuz planların farklı hız katmanlarına ayrılmasının yaygın olduğu Batı Avrupa'yı gösteriyor. Ancak yüksek fiyatlar sadece Batı Avrupa veya ABD için sınırlı değil; Ericsson, küresel olarak 5G sunan operatörlerin yüzde 25'inin 4G hizmetleri üzerinden 5G için prim talep ettiğini ve ortalama yüzde 40 civarında bir fiyat farkı olduğu belirtiyor.

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Olası fiyat artışlarının kapıda olmasına rağmen yayınlanan rapora göre 5G toplam abone sayısı dünya genelinde 870 milyona çıkmış durumda. Temmuz ve Eylül ayları arasında dünya genelinde 110 milyon yeni abone eklendiği belirtiliyor.

Rapora göre, 2028 yılına kadar 5G'nin dünya çapında 5 milyar aboneliğe ulaşması ve tüm ağ aboneliklerinin %55'ini oluşturması bekleniyor. 2028'deki genel mobil aboneliklerin 9,2 milyardan fazla olması bekleniyor.

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