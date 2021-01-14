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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı

    DHMİ Uçuş Rehberim uygulaması uçuşlarınız ile ilgili anlık bildirimler, DHMİ hesaplarına mesaj atabilme, HES kodu sorgulama, ücretsiz internet gibi fonksiyonlar sunuyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mobil cihazlar için geliştirilen Uçuş Rehberim uygulaması kısa süre içerisinde önemli bir kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Uygulama büyümeye devam ediyor.

    Uçuş Rehberim kaç cihazda kurulu?

    DHMİ Uçuş Rehberim uygulaması hava limanı hizmetlerini cebinize getirmeyi amaçlıyor. Yolculuğunuzla ilgili tüm detaylara ulaşabildiğiniz uygulamada anlık bildirimler de alabiliyorsunuz.

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    Kullanıcılar, Facebook Messenger'dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi'ne mesaj, Twitter'dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması'na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabiliyor.

    Bakanlık; Uçuş Rehberim uygulamasının 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığını açıkladı. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin uçuş takibi yaptığını, 6 bin kişinin ücretsiz internet hizmetinden faydalandığı ve 1300 kişinin ise HES Kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı
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    2020 yılı Kasım ayı içerisinde Uçuş Rehberim uygulamasına iki yeni özellik eklendi. Bakanlık üzerinden alınan web servis ve HES kodu sorgulama hizmeti yanında vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri Çek-Gönder hizmeti de devreye alınmış durumda.

    Vatandaşlar havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2GB’a kadar ücretsiz internetten de faydalanabiliyor. Önümüzdeki dönemde iç navigasyon hizmeti ve Havada Anlık Uçuş Takibi uygulamasının devreye alınması planlanıyor

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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    9 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    19 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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