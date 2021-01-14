Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mobil cihazlar için geliştirilen Uçuş Rehberim uygulaması kısa süre içerisinde önemli bir kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Uygulama büyümeye devam ediyor.
Uçuş Rehberim kaç cihazda kurulu?
DHMİ Uçuş Rehberim uygulaması hava limanı hizmetlerini cebinize getirmeyi amaçlıyor. Yolculuğunuzla ilgili tüm detaylara ulaşabildiğiniz uygulamada anlık bildirimler de alabiliyorsunuz.
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Kullanıcılar, Facebook Messenger'dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi'ne mesaj, Twitter'dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması'na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabiliyor.
Bakanlık; Uçuş Rehberim uygulamasının 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığını açıkladı. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin uçuş takibi yaptığını, 6 bin kişinin ücretsiz internet hizmetinden faydalandığı ve 1300 kişinin ise HES Kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi.
2020 yılı Kasım ayı içerisinde Uçuş Rehberim uygulamasına iki yeni özellik eklendi. Bakanlık üzerinden alınan web servis ve HES kodu sorgulama hizmeti yanında vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri Çek-Gönder hizmeti de devreye alınmış durumda.
Vatandaşlar havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2GB’a kadar ücretsiz internetten de faydalanabiliyor. Önümüzdeki dönemde iç navigasyon hizmeti ve Havada Anlık Uçuş Takibi uygulamasının devreye alınması planlanıyor
DHMİ Uçuş Rehberim Devlet Hava Meydanları İşletmesi Haberleşme Ücretsiz 17M
DHMİ Uçuş Rehberim DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MUDURLUGU Referans Ücretsiz 44.9 MB
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))