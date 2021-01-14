Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı

Tam Boyutta Gör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mobil cihazlar için geliştirilen Uçuş Rehberim uygulaması kısa süre içerisinde önemli bir kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Uygulama büyümeye devam ediyor.

Uçuş Rehberim kaç cihazda kurulu?

DHMİ Uçuş Rehberim uygulaması hava limanı hizmetlerini cebinize getirmeyi amaçlıyor. Yolculuğunuzla ilgili tüm detaylara ulaşabildiğiniz uygulamada anlık bildirimler de alabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar"

İlginizi Çekebilir

WhatsApp'ta yeni şok: Kullanıcı profilleri ve grupları Google’a saçıldı

Kullanıcılar, Facebook Messenger'dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi'ne mesaj, Twitter'dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması'na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabiliyor.

Bakanlık; Uçuş Rehberim uygulamasının 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığını açıkladı. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin uçuş takibi yaptığını, 6 bin kişinin ücretsiz internet hizmetinden faydalandığı ve 1300 kişinin ise HES Kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tam Boyutta Gör

2020 yılı Kasım ayı içerisinde Uçuş Rehberim uygulamasına iki yeni özellik eklendi. Bakanlık üzerinden alınan web servis ve HES kodu sorgulama hizmeti yanında vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri Çek-Gönder hizmeti de devreye alınmış durumda.

Vatandaşlar havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2GB’a kadar ücretsiz internetten de faydalanabiliyor. Önümüzdeki dönemde iç navigasyon hizmeti ve Havada Anlık Uçuş Takibi uygulamasının devreye alınması planlanıyor

DHMİ Uçuş Rehberim Devlet Hava Meydanları İşletmesi Haberleşme Ücretsiz 17M

DHMİ Uçuş Rehberim DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MUDURLUGU Referans Ücretsiz 44.9 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.