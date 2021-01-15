Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak

    Ukrayna, Türkiye ile girdiği savunma sanayi işbirliği ortaklığını genişletiyor. Karadeniz ülkesi, donanmasını güçlendirmek maksadıyla ülkemizden dört adet Ada sınıfı korvet satın alacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 50 dk.)
    395
    39
    1
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak
    Tam Boyutta Gör
    Ukrayna’nın Türkiye ile savunma sanayi alanında son dönemde yaptığı anlaşmalar, oldukça ses getirmişti. Türkiye’den 5 adet Bayraktar İHA satın alacak Karadeniz ülkesi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde güvenliğin artırılması için bu kez de donanmasına yatırım kararı aldı.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere, Rolls-Royce ile birlikte uzay araçları için nükleer enerjiyle çalışan motor geliştirecek"

    Bu kapsamda Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Türkiye’den dört adet Ada Sınıfı korvet satın alacağını söyledi. Ukrayna’nın alacağı korvetlerden ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacağı kaydedildi.

    Yüksek yerlilik oranıyla MİLGEM projesi kapsamında üretilen Ada sınıfı korvetler ülkemiz donanmasına TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA ve TCG-KINALIADA adlarıyla hizmet veriyor.

    Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak

    Ada sınıfı korvetlerin hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandırılması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirmek  ve deniz topçu ateşi desteği sağlama gibi etkileyici özellikleri bulunuyor. Ada sınıfı korvetlerin diğer özelliklerine aşağıda göz atabilirsiniz.

    Sensör ve Silahlar

    • 3D Gozetleme Radarı
    • E/0 Sensörler
    • F/C Radarlar
    • LPI Radar
    • Elektronik Destek Sistemi
    • Lazer ikaz Sistemi
    • Torpido Saptama / Karşı Tedbir
    • Karinaya Monteli Sonar
    • SSM (HARPOON)
    • 2 x 12,7 mzm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti)
    • RAM
    • Aldatıcı Sistem

    Kabiliyetler | Yetkinlikler

    • Yüksek manevra kabiliyeti
    • Dayanıklılık ve stabilize
    • Yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri
    • Titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma
    • Stealth tasanm ve düşük radar kesit alanı
    • Dalmış tehditlere karşı su altı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi
    • Kızılötesi iz takip sistemi
    • Yedeklilik felsefesi


    https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3056570-resmen-aciklandi-turkiyeden-4-adet-savas-gemisi-alacaklar/?detay=1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest Account (misafir hesap) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ukrayna ile bu ilişkiler umarım daha da artar. Geçmişte de yerli tank projesini ortak yapmayı teklif etmişlerdi, biz Kore'nin tankını seçtik. Ukrayna Türkiye gibi gelişen ülke. Birçok askeri projede ortaklık yapılabilir. Ayrıca STM'nin her satışı sonrası eli de güçleniyor, bir sonraki satışın önünü açıyor bir önceki satışı. Çok daha iyi yerlerde, büyük projelerde de görürüz umarım.
    Ukrayna ile bu ilişkiler umarım daha da artar. Geçmişte de yerli tank projesini ortak yapmayı teklif etmişlerdi, biz Kore'nin tankını seçtik. Ukrayna Türkiye gi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guest Account (misafir hesap) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ukrayna ile bu ilişkiler umarım daha da artar. Geçmişte de yerli tank projesini ortak yapmayı teklif etmişlerdi, biz Kore'nin tankını seçtik. Ukrayna Türkiye gibi gelişen ülke. Birçok askeri projede ortaklık yapılabilir. Ayrıca STM'nin her satışı sonrası eli de güçleniyor, bir sonraki satışın önünü açıyor bir önceki satışı. Çok daha iyi yerlerde, büyük projelerde de görürüz umarım.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man 31 dk. Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl? 33 dk. Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı 53 dk. Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak Sonraki Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor 1 sa. Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi 2 sa. The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor 2 sa. Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı 2 sa. 3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın 3 sa. Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı 3 sa. Kia'dan elektrikli araç atağı: 2027'ye kadar 7 yeni model geliyor 3 sa. Çocuğunuzu arabada unutmaya son 4 sa. ROG XG Mobile harici grafik kutusu masanıza yakışacak 4 sa. Müziklerin ön planda olduğu platform oyunu Neon Beats, iOS için yayınlandı 4 sa. Alzheimer tedavisinde umut vadeden ilacın Faz 2 sonuçları yayımlandı 5 sa. Çocuklukta gelişen oto kontrol mekanizmalarının ileriki yaşamda başarıyla korele olduğu tespit edildi 5 sa. Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot 5 sa. Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti 5 sa. TEMSA, pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı 5 sa. 3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor 6 sa. Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor 6 sa. İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü 6 sa. ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama 7 sa. Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız