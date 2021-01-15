Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak

Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın Türkiye ile savunma sanayi alanında son dönemde yaptığı anlaşmalar, oldukça ses getirmişti. Türkiye’den 5 adet Bayraktar İHA satın alacak Karadeniz ülkesi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde güvenliğin artırılması için bu kez de donanmasına yatırım kararı aldı.

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Bu kapsamda Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Türkiye’den dört adet Ada Sınıfı korvet satın alacağını söyledi. Ukrayna’nın alacağı korvetlerden ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacağı kaydedildi.

Yüksek yerlilik oranıyla MİLGEM projesi kapsamında üretilen Ada sınıfı korvetler ülkemiz donanmasına TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA ve TCG-KINALIADA adlarıyla hizmet veriyor.

Ada sınıfı korvetlerin hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandırılması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirmek ve deniz topçu ateşi desteği sağlama gibi etkileyici özellikleri bulunuyor. Ada sınıfı korvetlerin diğer özelliklerine aşağıda göz atabilirsiniz.

Sensör ve Silahlar

3D Gozetleme Radarı

E/0 Sensörler

F/C Radarlar

LPI Radar

Elektronik Destek Sistemi

Lazer ikaz Sistemi

Torpido Saptama / Karşı Tedbir

Karinaya Monteli Sonar

SSM (HARPOON)

2 x 12,7 mzm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti)

RAM

Aldatıcı Sistem

Kabiliyetler | Yetkinlikler

Yüksek manevra kabiliyeti

Dayanıklılık ve stabilize

Yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri

Titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma

Stealth tasanm ve düşük radar kesit alanı

Dalmış tehditlere karşı su altı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi

Kızılötesi iz takip sistemi

Yedeklilik felsefesi

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3056570-resmen-aciklandi-turkiyeden-4-adet-savas-gemisi-alacaklar/?detay=1

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