Ukrayna’ya kripto para bağışları 60 milyon doları geçti

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın kripto para topluluğuna seslenişi yankı buldu ve ilk günden bu yana beklentilerin de üzerinde adeta bağış yağmuru var. Kripto para cüzdanlarında önemli bir birikim sağlanmış durumda.
Ukrayna’ya dev kripto para yardımı
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı üzerinden yönetilen kripto para bağışlarında bugüne kadar 60 milyon dolardan fazla meblağ toplandı. Piyasanın volatil olması nedeniyle yetkililerin bağışları elden çıkararak hızlı bir şekilde elden çıkararak ihtiyaçlar için harcadığı belirtiliyor.
Şu ana kadar 15 milyon dolarlık bir harcama yapıldığı not düşülmüş. Bu para ile yakıt, yiyecek, kurşun geçirmez yelek, silah ve ekipman satın alınmış. 5 kişilik bir ekip bu harcamaları onaylamakla yetkili. Ekibin güvenli bir sığınakta saklandığı ifade ediliyor.
Yapılan yardımlar sevindirici ancak şöyle de bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Gelen kripto para bağışlarını bozarak harcamak sürekli bir satış baskısı oluşturuyor. Zaten volatil olan piyasada bu satışlar zaman zaman bazı kripto paraların yüksek düşüşler göstermesine sebep oluyor. Bunun dışında Ukrayna bankalarına 300 milyon dolarlık yardım ulaşmış durumda ve özellikle paralı asker tarzında destek kuvvetleri için harcamalar yapılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..