Ukrayna’ya kripto para bağışları 60 milyon doları geçti

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Rus işgali altındaki Ukrayna’nın kripto para topluluğuna seslenişi yankı buldu ve ilk günden bu yana beklentilerin de üzerinde adeta bağış yağmuru var. Kripto para cüzdanlarında önemli bir birikim sağlanmış durumda.

Ukrayna’ya dev kripto para yardımı

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı üzerinden yönetilen kripto para bağışlarında bugüne kadar 60 milyon dolardan fazla meblağ toplandı. Piyasanın volatil olması nedeniyle yetkililerin bağışları elden çıkararak hızlı bir şekilde elden çıkararak ihtiyaçlar için harcadığı belirtiliyor.

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Şu ana kadar 15 milyon dolarlık bir harcama yapıldığı not düşülmüş. Bu para ile yakıt, yiyecek, kurşun geçirmez yelek, silah ve ekipman satın alınmış. 5 kişilik bir ekip bu harcamaları onaylamakla yetkili. Ekibin güvenli bir sığınakta saklandığı ifade ediliyor.

Yapılan yardımlar sevindirici ancak şöyle de bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Gelen kripto para bağışlarını bozarak harcamak sürekli bir satış baskısı oluşturuyor. Zaten volatil olan piyasada bu satışlar zaman zaman bazı kripto paraların yüksek düşüşler göstermesine sebep oluyor. Bunun dışında Ukrayna bankalarına 300 milyon dolarlık yardım ulaşmış durumda ve özellikle paralı asker tarzında destek kuvvetleri için harcamalar yapılıyor.

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