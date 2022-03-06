Snapchat, Ukrayna’da ısı haritasını devre dışı bıraktı

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İşgal altındaki Ukrayna halkı için sosyal medya devlerinin gerek tekpi gerekse çeşitli önlemler ile yanında olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Snapchat platformu da ülkede ısı haritasını devre dışı bıraktığını duyurdu.

Snapchat’ten Ukrayna hamlesi

Snapchat platformunun Snap yüklenen noktaları harita üzerinde gösterdiği ve böylece en popüler alanların bulunabildiği Snap Map ısı haritası risk barındırdığı gerekçesiyle Ukrayna sınırları içerisinde erişime kapandı.

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Snapchat düşman unsurların ısı haritasını takip ederek Ukrayna vatandaşlarının yoğun olduğu noktaları ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Hali hazırda haritada Ukrayna tamamen yükleme noktalarından temizlenmiş durumda.

Benzer adımı Google da atmıştı. Canlı trafik verilerini kapatan Google ayrıca kullanıcı tarafından eklenen harita katkılarını da devre dışı bırakmıştı. Yine Apple da ülke çapında canlı trafik verilerini kapatan firmalardan.

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