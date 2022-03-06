Snapchat, Ukrayna’da ısı haritasını devre dışı bıraktı

İşgal altındaki Ukrayna halkı için sosyal medya devlerinin gerek tekpi gerekse çeşitli önlemler ile yanında olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Snapchat platformu da ülkede ısı haritasını devre dışı bıraktığını duyurdu.
Snapchat’ten Ukrayna hamlesi
Snapchat platformunun Snap yüklenen noktaları harita üzerinde gösterdiği ve böylece en popüler alanların bulunabildiği Snap Map ısı haritası risk barındırdığı gerekçesiyle Ukrayna sınırları içerisinde erişime kapandı.
Snapchat düşman unsurların ısı haritasını takip ederek Ukrayna vatandaşlarının yoğun olduğu noktaları ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Hali hazırda haritada Ukrayna tamamen yükleme noktalarından temizlenmiş durumda.
Benzer adımı Google da atmıştı. Canlı trafik verilerini kapatan Google ayrıca kullanıcı tarafından eklenen harita katkılarını da devre dışı bırakmıştı. Yine Apple da ülke çapında canlı trafik verilerini kapatan firmalardan.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..