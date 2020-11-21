Ülkemizde faz-3 çalışmaları yapılan koronavirüs aşısına büyük talep: Gün bitmeden 20 bin başvuru

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Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşı adayı CoronaVac, ülkemizde sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Artık diğer gönüllüler de bu aşıyı olmak için başvuru yapabiliyor. 18-59 yaş aralığında bulunan ve daha önce Covid-19 hastalığına yakalanmamış olanlar çalışmaya kabul ediliyor. Detaylı katılım ölçütleri, başvuru sitesinde yer alıyor. Aşı adayının, 518 kişinin verisini içeren 6 Kasım'daki değerlendirme raporuna göre önemli bir yan etkisi bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu"

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Bakan Fahrettin Koca, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada; gönüllülere teşekkür ederek ilk bilgileri paylaştı:

Aşının etkinliğini daha net ortaya koymak için bir de plasebo (kontrol grubu) kolu oluşturulacak. Katılımcılardan 3'te 2'sine gerçek aşı yapılacakken, kalan kısmına plasebo verilecek. Kimlerin plasebo kolunda olacağı, bir bilgisayar programı tarafından rastgele seçilecek ve katılımcıların bundan haberi olmayacak. 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanan aşıda bir sorun görülmezse, toplu aşılamaya başlanırken plasebo verilenlere öncelik tanınacak.

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