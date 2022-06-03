Unisoc yongalı telefonlarda kritik açık

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Maliyet odaklı olması nedeniyle başta Çinli üreticiler olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisinin tercih ettiği Çinli Unisoc markasının işlemcilerinde kritik bir açık olduğu ortaya çıktı.

Unisoc işlemcilerde kritik açık

Check Point Research tarafından CVE-2022-20210 damgasıyla takip edilen açık modem yazılımında yer alıyor ve 4G ile 5G destekli Unisoc yonga setlerini etkiliyor. Saldırganlar zararlı kod paketleri göndererek modemi resetleyip hücresel iletişimi tamamen kesebilir.

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Unisoc T700 yongalı Motorola Moto G20 akıllı telefon modeline ilk kez keşfedilen açık için Unisoc firması Mayıs ayında bilgilendirilmiş. Firma yama hazırlıklarını tamamladığı için de açık herkese duyurulmuş.

Google’ın sonraki güvenlik güncellemesinde bu yama yer alacak. Üreticilerin bu güncellemeyi kendi telefonlarına dağıtması ise biraz zaman alabilir. Bu bakımdan kullanıcıların gelişmeleri takip etmesi tavsiye ediliyor.

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