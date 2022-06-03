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    Unisoc yongalı telefonlarda kritik açık

    Çinli Unisoc tarafından uygun fiyatlı akıllı telefonlara tedarik edilen yonga setlerinde kritik bir açık ortaya çıktı. Telefonların çalışmasını sekteye uğratan açık için yama hazır. 
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    Unisoc
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    Maliyet odaklı olması nedeniyle başta Çinli üreticiler olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisinin tercih ettiği Çinli Unisoc markasının işlemcilerinde kritik bir açık olduğu ortaya çıktı.

    Unisoc işlemcilerde kritik açık

    Check Point Research tarafından CVE-2022-20210 damgasıyla takip edilen açık modem yazılımında yer alıyor ve 4G ile 5G destekli Unisoc yonga setlerini etkiliyor. Saldırganlar zararlı kod paketleri göndererek modemi resetleyip hücresel iletişimi tamamen kesebilir.

    Unisoc T700 yongalı Motorola Moto G20 akıllı telefon modeline ilk kez keşfedilen açık için Unisoc firması Mayıs ayında bilgilendirilmiş. Firma yama hazırlıklarını tamamladığı için de açık herkese duyurulmuş.

    Google’ın sonraki güvenlik güncellemesinde bu yama yer alacak. Üreticilerin bu güncellemeyi kendi telefonlarına dağıtması ise biraz zaman alabilir. Bu bakımdan kullanıcıların gelişmeleri takip etmesi tavsiye ediliyor.

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    Piêr Dé Sans 3 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 18 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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