iPhone kapalı iken bile veri çalınabiliyor

Geçmiş yıllarda bir cihaz kapalı olduğu zaman artık hiç bir şekilde taleplere yanıt vermeyen bir durum aklımıza gelirdi. Lakin bugün bir cihaz kapatılmış olsa bile bazı bileşenleri iletişime devam ediyor. Bu da risk oluşturuyor.

iPhone kapalı iken bile erişim mümkün

Darmstadt Üniversitesi araştırmacıları iPhone üzerinde yaptıkları testlerde, tamamen kapatılmış olsa bile kablosuz bağlantı bileşenlerininbir kısmının açık olduğunu fark etmiş. Özellikle Bluetooth, NFC ve Ultra Wide Band bileşenleri cihazı bulma konusu için açık tutuluyor.

Huawei AppGallery geliştiricileri dikkat 1 gün önce eklendi

Saldırganların bir takım yöntemler kullanarak zararlı kodları, yazılımları veya dosyaları iPhone cihazına gönderme imkânı var. iOS izinsiz erişimlere engel olsa da özellikle jailbreak yapılmış olan telefonlarda riskin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Saldırganların enfekte olmuş bir iPhone ile yakındaki diğer iPhone modellerini araması ve kod göndermenin mümkün olup olmadığını araştırması mümkün olabiliyor. Ayrıca konum bilgileri ve hatta Apple Pay ödeme bilgilerini elde etmeleri de mümkün. Şimdilik bu durumu kullanabilen herhangi bir saldırı haberi gelmedi.

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