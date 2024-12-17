Telefonlar için hücresel Starlink dönemi resmen başladı

T-Mobile testlere başlıyor
Aktarılanlara göre beta test süreci 2025’in başlarında başlayacak. Böylelikle T-Mobile, FCC’nin geçen ay SpaceX’in ticari operasyonlar için hücresel Starlink uydularına onay vermesinin ardından, Starlink “Direct to Cell” adı verilen uydu bağlantılı mesajlaşma hizmetini hayata geçirmiş olacak. Şirket, beta programına tüm T-Mobile faturalı hat sahiplerinin, uyumlu bir cihazla ücretsiz olarak katılabileceğini açıkladı.
Hizmet, özellikle ABD’de karasal baz istasyonlarıyla kapsanamayan alanlarını hedefliyor. Starlink DTC uyduları bu ölü bölgelerde tam anlamıyla bir baz istasyonu gibi çalışacak. SpaceX’in gerçekleştirdiği önceki testler, uyduların 17Mbps’ye kadar indirme hızlarına ulaşabildiğini gösteriyor. Gerçek dünya koşullarında bu hız cihaz yoğunluğunun da artmasıyla önemli derecede düşecektir. Teknolojinin, Samsung, Apple ve Google gibi mevcut akıllı telefon markalarının modelleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmak gerekmiyor.
2025, Starlink DTC yılı olacak
Beta programına katılacak kullanıcı sayısı belirsizliğini korurken, T-Mobile, acil servis çalışanlarını önceliklendireceğini duyurdu. Bu yaklaşım, teknolojinin özellikle doğal afetler ve acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Bu arada Yeni Zelanda'da yerel operatör One NZ de bu hafta ülkedeki müşterilerine hücresel Starlink hizmetine erişim sunmayı planlıyor. Yeni Zelanda'nın sadece yüzde 60’ı karasal baz istasyonlarıyla kapsanıyor.
2025 yılında T-Mobile ve One NZ haricinde diğer ülkelerde de Starlink DTC aktif hale gelecek. İlk etapta Starlink DTC aşağıdaki ülke ve operatörler tarafından kullanılacak.
- T-Mobile (ABD)
- Rogers (Kanada)
- One NZ (Yeni Zelanda)
- KDDI (Japonya)
- Optus (Avustralya)
- Salt (İsviçre)
- Entel (Şili)
- Entel (Peru)
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor