Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefonlar için hücresel Starlink dönemi resmen başladı

    SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, çok yakında doğrudan akıllı telefonlara internet sağlayacak. Bu kapsamda ABD’li T-Mobile kullanıcılarını beta testine davet etmeye başladı.
    Telefonlar için hücresel Starlink dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, yörüngeye fırlattığı “Direct to Cell” özellikli uydular ile çok yakında akıllı telefonlara hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda ABD’li operatör T-Mobile, kullanıcılarına SpaceX'in Starlink uydu hizmetini test etme fırsatı sunuyor. Bu yeni beta programıyla, mobil kapsama alanının olmadığı bölgelerde dahi kısa mesaj gönderip alabilme imkânı tanınıyor.

    T-Mobile testlere başlıyor

    Aktarılanlara göre beta test süreci 2025’in başlarında başlayacak. Böylelikle T-Mobile, FCC’nin geçen ay SpaceX’in ticari operasyonlar için hücresel Starlink uydularına onay vermesinin ardından, Starlink “Direct to Cell” adı verilen uydu bağlantılı mesajlaşma hizmetini hayata geçirmiş olacak. Şirket, beta programına tüm T-Mobile faturalı hat sahiplerinin, uyumlu bir cihazla ücretsiz olarak katılabileceğini açıkladı.

    Hizmet, özellikle ABD’de karasal baz istasyonlarıyla kapsanamayan alanlarını hedefliyor. Starlink DTC uyduları bu ölü bölgelerde tam anlamıyla bir baz istasyonu gibi çalışacak. SpaceX’in gerçekleştirdiği önceki testler, uyduların 17Mbps’ye kadar indirme hızlarına ulaşabildiğini gösteriyor. Gerçek dünya koşullarında bu hız cihaz yoğunluğunun da artmasıyla önemli derecede düşecektir. Teknolojinin, Samsung, Apple ve Google gibi mevcut akıllı telefon markalarının modelleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmak gerekmiyor.

    Telefonlar için hücresel Starlink dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    T-Mobile, bu hizmetin mevcut uydu mesajlaşma çözümlerinden çok daha kullanıcı dostu olacağını iddia ediyor. Kullanıcıların, telefonlarını gökyüzüne doğrultmalarına gerek kalmadan, geleneksel mesajlaşma deneyimini yaşayacakları belirtiliyor. Şimdilik sadece kısa mesajlaşma özelliği sunulsa da ilerleyen dönemlerde sesli arama ve veri aktarımı gibi hizmetler de planlanıyor. Ancak bunun için SpaceX’in Starlink DTC özellikli uydu sayısını artırması gerekiyor. Halihazırda 340’dan fazla DTC özellikli uydu bulunuyor, toplam Starlink uydu sayısı ise 6.800’ü geçmiş durumda.

    Beta programına katılacak kullanıcı sayısı belirsizliğini korurken, T-Mobile, acil servis çalışanlarını önceliklendireceğini duyurdu. Bu yaklaşım, teknolojinin özellikle doğal afetler ve acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Bu arada Yeni Zelanda'da yerel operatör One NZ de bu hafta ülkedeki müşterilerine hücresel Starlink hizmetine erişim sunmayı planlıyor. Yeni Zelanda'nın sadece yüzde 60’ı karasal baz istasyonlarıyla kapsanıyor.

    2025 yılında T-Mobile ve One NZ haricinde diğer ülkelerde de Starlink DTC aktif hale gelecek. İlk etapta Starlink DTC aşağıdaki ülke ve operatörler tarafından kullanılacak.

    • T-Mobile (ABD)
    • Rogers (Kanada)
    • One NZ (Yeni Zelanda)
    • KDDI (Japonya)
    • Optus (Avustralya)
    • Salt (İsviçre)
    • Entel (Şili)
    • Entel (Peru)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 4 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversite okurken bedelli askerlik yapılır mı ulş., per.okl. ve eğt.mrk.k.liği eğt.a.k.liği/alaşehir/manisa temizlik boyası nedir kediye süt verdim ne yapmalıyım dayton lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Tuf Gaming F15
    Asus Tuf Gaming F15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız