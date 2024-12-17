Telefonlar için hücresel Starlink dönemi resmen başladı

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Tam Boyutta Gör SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, yörüngeye fırlattığı “Direct to Cell” özellikli uydular ile çok yakında akıllı telefonlara hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda ABD’li operatör T-Mobile, kullanıcılarına SpaceX'in Starlink uydu hizmetini test etme fırsatı sunuyor. Bu yeni beta programıyla, mobil kapsama alanının olmadığı bölgelerde dahi kısa mesaj gönderip alabilme imkânı tanınıyor.

T-Mobile testlere başlıyor

Aktarılanlara göre beta test süreci 2025’in başlarında başlayacak. Böylelikle T-Mobile, FCC’nin geçen ay SpaceX’in ticari operasyonlar için hücresel Starlink uydularına onay vermesinin ardından, Starlink “Direct to Cell” adı verilen uydu bağlantılı mesajlaşma hizmetini hayata geçirmiş olacak. Şirket, beta programına tüm T-Mobile faturalı hat sahiplerinin, uyumlu bir cihazla ücretsiz olarak katılabileceğini açıkladı.

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Hizmet, özellikle ABD’de karasal baz istasyonlarıyla kapsanamayan alanlarını hedefliyor. Starlink DTC uyduları bu ölü bölgelerde tam anlamıyla bir baz istasyonu gibi çalışacak. SpaceX’in gerçekleştirdiği önceki testler, uyduların 17Mbps’ye kadar indirme hızlarına ulaşabildiğini gösteriyor. Gerçek dünya koşullarında bu hız cihaz yoğunluğunun da artmasıyla önemli derecede düşecektir. Teknolojinin, Samsung, Apple ve Google gibi mevcut akıllı telefon markalarının modelleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmak gerekmiyor.

2025, Starlink DTC yılı olacak

Tam Boyutta Gör T-Mobile, bu hizmetin mevcut uydu mesajlaşma çözümlerinden çok daha kullanıcı dostu olacağını iddia ediyor. Kullanıcıların, telefonlarını gökyüzüne doğrultmalarına gerek kalmadan, geleneksel mesajlaşma deneyimini yaşayacakları belirtiliyor. Şimdilik sadece kısa mesajlaşma özelliği sunulsa da ilerleyen dönemlerde sesli arama ve veri aktarımı gibi hizmetler de planlanıyor. Ancak bunun için SpaceX’in Starlink DTC özellikli uydu sayısını artırması gerekiyor. Halihazırda 340’dan fazla DTC özellikli uydu bulunuyor, toplam Starlink uydu sayısı ise 6.800’ü geçmiş durumda.

Beta programına katılacak kullanıcı sayısı belirsizliğini korurken, T-Mobile, acil servis çalışanlarını önceliklendireceğini duyurdu. Bu yaklaşım, teknolojinin özellikle doğal afetler ve acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Bu arada Yeni Zelanda'da yerel operatör One NZ de bu hafta ülkedeki müşterilerine hücresel Starlink hizmetine erişim sunmayı planlıyor. Yeni Zelanda'nın sadece yüzde 60’ı karasal baz istasyonlarıyla kapsanıyor.

2025 yılında T-Mobile ve One NZ haricinde diğer ülkelerde de Starlink DTC aktif hale gelecek. İlk etapta Starlink DTC aşağıdaki ülke ve operatörler tarafından kullanılacak.

T-Mobile (ABD)

Rogers (Kanada)

One NZ (Yeni Zelanda)

KDDI (Japonya)

Optus (Avustralya)

Salt (İsviçre)

Entel (Şili)

Entel (Peru)

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