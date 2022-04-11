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    Ünlü psikologdan Bitcoin yorumu

    Ünlü psikolog ve yazar Jordan Peterson, Miami Bitcoin 2022 konferansına katıldı ve Bitcoin hakkında açıklamalarda bulundu.                                               
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    Ünlü psikolog Jordan Peterson'dan Bitcoin yorumu
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    Miami Bitcoin 2022 konferansı, kripto para sektörüne dair birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Birçok ünlü isim de Miami Bitcoin 2022 konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Ünlü psikolog ve yazar Jordan Peterson konferansta açıklama yapan isimlerden biri oldu. Jordan Peterson konferansta lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) hakkında konuştu.

    Jordan Peterson, Bitcoin Konusunda Karamsar Olmadığını Söyledi

    Kripto ekosistemi hakkında karamsar olmadığını dile getiren Peterson, buna rağmen merkeziyetsizliğin istenmeyen sonuçları karşısında temkinli olunması gerektiğini söyledi.

    Jordan Peterson, Bitcoin ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Merkezi olmayan bir para sistemi fikri, bu devrimci bir fikir ve bunun hakkında ne kadar çok düşündüm, bu beni temkinli yapıyor. Paranın gerçekten merkeziyetsizleştirilmesi durumunda ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok.”

    Peterson ayrıca, Bitcoin’in zamanla siyasi sistemden para çekebileceğini de söyledi. Ancak diğer taraftan bu olasılığın kendisini bir sosyal bilimci olarak kaygılandırdığını da belirtti.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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