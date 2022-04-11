Ünlü psikologdan Bitcoin yorumu

Tam Boyutta Gör

Miami Bitcoin 2022 konferansı, kripto para sektörüne dair birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Birçok ünlü isim de Miami Bitcoin 2022 konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Ünlü psikolog ve yazar Jordan Peterson konferansta açıklama yapan isimlerden biri oldu. Jordan Peterson konferansta lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) hakkında konuştu.

Jordan Peterson, Bitcoin Konusunda Karamsar Olmadığını Söyledi

Kripto ekosistemi hakkında karamsar olmadığını dile getiren Peterson, buna rağmen merkeziyetsizliğin istenmeyen sonuçları karşısında temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Elon Musk’dan ilginç Twitter anketleri 11 sa. önce eklendi

Jordan Peterson, Bitcoin ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Merkezi olmayan bir para sistemi fikri, bu devrimci bir fikir ve bunun hakkında ne kadar çok düşündüm, bu beni temkinli yapıyor. Paranın gerçekten merkeziyetsizleştirilmesi durumunda ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok.”

Peterson ayrıca, Bitcoin’in zamanla siyasi sistemden para çekebileceğini de söyledi. Ancak diğer taraftan bu olasılığın kendisini bir sosyal bilimci olarak kaygılandırdığını da belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Ünlü psikolog Jordan Peterson'dan Bitcoin yorumu