Elon Musk’tan inciler: Twitter merkezini evsizlere açalım, Doge ödeme yöntemi olsun

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Twitter üzerinde en büyük hissedar haline geldikten sonra Elon Musk sosyal ağı adeta oyuncağa çevirdi desek yanlış olmaz. İlginç fikirler için yapılan anketler ve açıklamalar kafalarda soru işareti uyandırıyor.

Elon Musk anketleri

Elon Musk’ın yaptığı anketlerden birisi Twitter genel merkezinin evsizler için barınma merkezi haline getirilmesi oldu. Haliyle yüzde 94 oranında Evet çıktı ve 1 milyon 700 bin kişi oy kullandı. Diğer ankette ise Twitter kelimesinden W harfinin çıkarılması konu edildi. Her iki seçenekte de Evet yer aldığı için aksi görüş çıkmadı.

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Musk’ın diğer bir fikri ise Blue abonelerine mavi tik verilmesi ve Doge ile ödeme yönteminin getirilmesi idi. Ayrıca fakir ülkeler için 12 aylık ayda 2$ abonelik ücreti de gündemdeydi. Twitter ağırlıklı olarak reklam gelirlerine dayandığı için kurumsal baskının çok olduğunu düşünen Musk, abonelik sistemine daha sıcak bakıyor.

Daha ilginç olan ise şirket içerisinde ve yönetim kurulu ile görüşülmesi gereken konuların Twitter üzerinden takipçilerle görüşülmesi oldu. Musk aynı zamanda yönetim kuruluna da seçildiği için şirket içerisinde tepki olacak mı merak konusu.

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