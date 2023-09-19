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    14 yıl önce alıp unuttuğu Bitcoin ile zengin oldu

    2009 yılında ilgisini çektiği için cüzi bir fiyata 10 bin adet Bitcoin alan Norveçli genç yıllar sonra cüzdanda unuttuğunu fark edince büyük bir servete konmuş  
    Bitcoin
    Kripto para dünyasında en çok bilinen ve özel gün olarak kutlanan olay, bir yatırımcının 2010 yılında 10 bin Bitcoin ile 41$ karşılığında pizza alması olmuştu. Bugün o pizza 270 milyon dolara denk geliyor. Bunun haricinde de pek çok unutulma olayı var.

    Bitcoin ile zengin olmak

    Zaman zaman uzun yıllar önce satın aldığı Bitcoin yatırımı aklına gelen ancak ya cüzdanın şifresini unutan ya da cüzdanın olduğu bilgisayarı çöpe atan insanların haberlerini okuyoruz. Bu kez mutlu sonla biten bir olay var.

    Norveç’te yaşayan Kristoffer Koch, 2009 yılında yani Bitcoin henüz piyasaya çıkmışken manifestosundan etkileniyor ve 25 yaşında ilk yatırımını 10000 Bitcoin alarak yapıyor. Toplamda 22$-25$ olan yatırımı o dönem çok da büyük görmediği için yarısını satıyor ve kalanını cüzdanında unutuyor.  

    2013 yılında medyada çıkan haberleri gördüğünde aklına satın aldığı Bitcoin varlıkları geliyor. Uzun uğraşlar sonunda cüzdanının şifresini buluyor ve 5 000 Bitcoin’i kurtarıyor. O dönem 5000 Bitcoin’in değeri 850 bin dolar civarında. 4000 Bitcoin ile kendisine bir ev alan Koch bir süre sonra Norveç medyasında da gündem oluyor. Sonrasında parça parça Bitcoin satmaya devam ediyor.

    2018 yılında bir vergi araştırmasında Koch’un 2 milyon dolar civarında bir varlığı ve 60 Bitcoin’i olduğu ifade edilmiş. Kristoffer Koch çok göz önünde durmayı seven biri değil bu bakımdan elinde ne kadar Bitcoin kaldı bilinmiyor ancak eğer saklasaydı şu anda 1000 Bitcoin’in değeri 27 milyon dolar civarında seyrediyor olacaktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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