14 yıl önce alıp unuttuğu Bitcoin ile zengin oldu

Bitcoin ile zengin olmak
Zaman zaman uzun yıllar önce satın aldığı Bitcoin yatırımı aklına gelen ancak ya cüzdanın şifresini unutan ya da cüzdanın olduğu bilgisayarı çöpe atan insanların haberlerini okuyoruz. Bu kez mutlu sonla biten bir olay var.
Norveç’te yaşayan Kristoffer Koch, 2009 yılında yani Bitcoin henüz piyasaya çıkmışken manifestosundan etkileniyor ve 25 yaşında ilk yatırımını 10000 Bitcoin alarak yapıyor. Toplamda 22$-25$ olan yatırımı o dönem çok da büyük görmediği için yarısını satıyor ve kalanını cüzdanında unutuyor.
2013 yılında medyada çıkan haberleri gördüğünde aklına satın aldığı Bitcoin varlıkları geliyor. Uzun uğraşlar sonunda cüzdanının şifresini buluyor ve 5 000 Bitcoin’i kurtarıyor. O dönem 5000 Bitcoin’in değeri 850 bin dolar civarında. 4000 Bitcoin ile kendisine bir ev alan Koch bir süre sonra Norveç medyasında da gündem oluyor. Sonrasında parça parça Bitcoin satmaya devam ediyor.
2018 yılında bir vergi araştırmasında Koch’un 2 milyon dolar civarında bir varlığı ve 60 Bitcoin’i olduğu ifade edilmiş. Kristoffer Koch çok göz önünde durmayı seven biri değil bu bakımdan elinde ne kadar Bitcoin kaldı bilinmiyor ancak eğer saklasaydı şu anda 1000 Bitcoin’in değeri 27 milyon dolar civarında seyrediyor olacaktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.