Upbit borsasından 50 milyon dolarlık ETH çalındı

Tam Boyutta Gör

Güvenlik tedbirleri konusunda halen istenen noktaya gelemeyen kripto para borsaları siber saldırganların gözdesi haline geldi. Tek kalemde on milyonlarca dolar çalabilen saldırganlar son olarak Upbit borsasına göz dikti.

Dev miktar

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından olan ve Kakao iletişim platformunun iştiraki olarak faaliyet gösteren Upbit borsası yaptığı açıklamada tam olarak 342 bin Ethereum yani 50 milyon dolar civarında varlık çalındığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti"

Saldırganlar sıcak cüzdan adı verilen ve anlık ticaretlerde kullanılan varlık depolarına sızarak Ethereum çalmış. Borsa henüz sabah saatlerinde çalınan ETH birimlerinin borsadan çıkarıldığını belirtiyor. Aktarım yapılan ETH adresi de duyuruya eklenmiş.

Bu tür olaylarda bilindiği üzere olan hep yatırımcıya oluyor. Upbit borsası iki hafta süre ile para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Saldırının kaynağı araştırılıyor. Zarara uğrayan yatırımcıların ise mağdur edilmeyeceği açıklandı.

https://cointelegraph.com/news/breaking-crypto-exchange-upbit-confirms-theft-of-342-000-ether-50m