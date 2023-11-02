UPDF neden piyasadaki en kapsamlı PDF editörlerden biri?

Tam Boyutta Gör Uygulama marketlerinde pek çok PDF editörü mevcut fakat kullanımı kolay ve bol özellikli bir PDF editörü aradığınızda ise karşınıza pek seçenek çıkmıyor. Superace Software tarafıdan geliştirilen UPDF, sahip olduğu özellikleriyle tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Windows, Android, macOS, iOS ve iPadOS ile uyumlu olan UPDF, PDF belgelerini düzenlemek, dönüştürmek, açıklama eklemek, yorum yapmak, dijitalleştirmek ve dönüştürmek için bir dizi özellik sunuyor. UPDF'e güncellemelerle sürekli olarak yeni araçlar ekleniyor. UPDF ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak daha fazla özellikten yararlanmak isterseniz Pro sürümü satın alabilirsiniz. UPDF'i geliştiren Superace Software, şimdiye kadarki en büyük indirimi başlattı: Fırsattan yararlanmak için tıkla!

UPDF ile bir PDF belgesini nasıl düzenleyebilirim?

UPDF basit ve sezgisel bir arayüze sahip. Teknolojiyle haşır neşirlik durumunuz ne olursa olsun mevcut tüm araçları hızlı bir şekilde bulabilir ve kolaylıkla kullanabilirsiniz. İşte UPDF ile bir PDF belgesinin nasıl düzenleneceği ve temel özellikleri.

Tam Boyutta Gör UPDF ile kullanıcılar her boyuttaki PDF belgelerini açabiliyor ve üzerindeki bilgileri düzenleyebiliyor. UPDF ile dosyalara açıklama eklemek için çeşitli araçlar sunuluyor: Altını çizme, vurgulama, metnin üzerini çizme, damga uygulama, çıkartma uygulama, çerçeveleme, sembol ekleme, oklar, serbest daire çizme vb.

Düzenleme araçları olmadan bir PDF editörü nasıl olurdu? Kullanıcı mevcut herhangi bir PDF belgesine bağlantılar ekleyebilir, metni değiştirebilir, renkleri ve yazı tiplerini değiştirebilir, yeni öğeler ekleyebilir, bir görüntünün boyutunu ayarlayabilir, filigran vb. ekleyebilir. OCR karakter tanıma sistemi özelliği, PDF'i diğer ofis veya görüntü formatlarına dönüştürmek için kullanılabilir.

Tam Boyutta Gör

Sadece 2 tıklamayla DOCX, PPTX, XLSX, CSV, RTF, TXT, görüntü, XML ve HTML formatlarına aktarabilir, böylece dosyayı bir metin editörü, elektronik tablo veya başka bir programda düzenleyebilirsiniz. Kullanıcının birden fazla PDF dosyasını düzenlemek isterseniz UPDF diğerler uygulamalardan farklı olarak birleştirme, dönüştürme, yazdırma, şifreleme ve sayfa numaralandırma için toplu çalışmayı destekleyen özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör

UPDF ayrıca PDF düzenleyicisinde UPDF AI isminde bir yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Bu asistan, belgeleri çevirme, özetleme, yazma ve açıklama yeteneğine sahip araçlar sağlayarak üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor. UPDF AI macOS, iOS, Android ve Windows dahil olmak üzere tüm platformlarda kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör UPDF, dosya güvenliği için belgeleri parolalarla koruma, elektronik imza sistemi kurma ve hatta bir PDF'yi değiştirilemez hale getirme özellikleri ile belgelerinize güvenlik imkanı sağlıyor.

UPDF hangi yeni özellikleri sunuyor?

UPDF, referans PDF editörü olmak ve Adobe Acrobat vs UPDF kıyaslamasında önde olmak için performans geliştirmeleri yapmaya ve her şeyden önce yeni özellikler eklemeye odaklanıyor. Yazılımın en son sürümü, kullanıcıların basit ve sezgisel bir şekilde doldurabileceği etkileşimli form oluşturma sistemi içeriyor. PDF formu nasıl oluşturulur?

UPDF, yeni formların oluşturulmasının yanı sıra mevcut formlardaki form alanlarının tanımlanmasını veya otomatik olarak oluşturulmasını da destekliyor. Formlar Word veya Excel gibi ofis yazılımlarından oluşturulabilir ve UPDF'ye aktarıldığında otomatik olarak algılanır. Nihai PDF belgesi oluşturulduktan sonra (idari formlar, sözleşmeler, insan kaynakları anketleri), alıcılar tarafından dijital olarak doldurulabilir.

Tam Boyutta Gör

UPDF artık dijital imza özelliği içeriyor. Bu özellik, dijital kimlik doğrulama sertifikası olmadan sadece bir imza görüntüsü ekleyen elektronik imzadan ayırt edilmelidir. Dijital imza, ilişkili verilerle birlikte yazarın ve tarihin belirlenmesini sağladığı için imzalanmış bir belgenin yasal geçerliliğini garanti eder.

Bir diğer önemli yeni özellik de eklenti ekleme olanağıdır. E-postada olduğu gibi, bir PDF belgesine her tür dosya eklenebilir: ekleri olan bir sözleşme, açıklayıcı belgeler içeren bir form veya ders içeren bir alıştırma vb. Tek yapmanız gereken, ek belgeyi erişilebilir olacak ve örneğin başka bir e-postada kaybolmayacak şekilde eklemektir.

UPDF: Fiyat/performans olarak dikkat çekiyor

Öğrenciler, ev kullanıcıları ve KOBİ'ler için yeterli olan ücretsiz sürümü ile UPDF, tüm temel PDF okuma ve açıklama ihtiyaçlarınızı gideriyor.

Daha gelişmiş ihtiyaçlar için UPDF Pro, cazip bir fiyata eksiksiz bir çözüm olabilir. UPDF pro fiyatı, Adobe Acrobat Pro lisansının sadece %12'sine denk geldiğini belirtelim.

Pro lisansını satın almak için hangi yolu seçerseniz seçin, PDF dosyalarındaki değişikliklerin filigransız kaydedilmesini, tüm özelliklerin sınırsız kullanımını ve 20 GB'a kadar bulut depolama alanını (AI uzantısıyla 10 GB dahil) içerir. UPDF'i geliştiren Superace Software, şimdiye kadarki en büyük indirimi başlattı: Fırsattan yararlanmak için tıkla!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

UPDF neden piyasadaki en kapsamlı PDF editörlerden biri?