UPDF neden piyasadaki en kapsamlı PDF editörlerden biri?

- UPDF ile bir PDF belgesini nasıl düzenleyebilirim?
- UPDF hangi yeni özellikleri sunuyor?
- UPDF: Fiyat/performans olarak dikkat çekiyor
- Yorumlar
Windows, Android, macOS, iOS ve iPadOS ile uyumlu olan UPDF, PDF belgelerini düzenlemek, dönüştürmek, açıklama eklemek, yorum yapmak, dijitalleştirmek ve dönüştürmek için bir dizi özellik sunuyor. UPDF'e güncellemelerle sürekli olarak yeni araçlar ekleniyor. UPDF ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak daha fazla özellikten yararlanmak isterseniz Pro sürümü satın alabilirsiniz. UPDF'i geliştiren Superace Software, şimdiye kadarki en büyük indirimi başlattı: Fırsattan yararlanmak için tıkla!
UPDF ile bir PDF belgesini nasıl düzenleyebilirim?
UPDF basit ve sezgisel bir arayüze sahip. Teknolojiyle haşır neşirlik durumunuz ne olursa olsun mevcut tüm araçları hızlı bir şekilde bulabilir ve kolaylıkla kullanabilirsiniz. İşte UPDF ile bir PDF belgesinin nasıl düzenleneceği ve temel özellikleri.
Düzenleme araçları olmadan bir PDF editörü nasıl olurdu? Kullanıcı mevcut herhangi bir PDF belgesine bağlantılar ekleyebilir, metni değiştirebilir, renkleri ve yazı tiplerini değiştirebilir, yeni öğeler ekleyebilir, bir görüntünün boyutunu ayarlayabilir, filigran vb. ekleyebilir. OCR karakter tanıma sistemi özelliği, PDF'i diğer ofis veya görüntü formatlarına dönüştürmek için kullanılabilir.
Sadece 2 tıklamayla DOCX, PPTX, XLSX, CSV, RTF, TXT, görüntü, XML ve HTML formatlarına aktarabilir, böylece dosyayı bir metin editörü, elektronik tablo veya başka bir programda düzenleyebilirsiniz. Kullanıcının birden fazla PDF dosyasını düzenlemek isterseniz UPDF diğerler uygulamalardan farklı olarak birleştirme, dönüştürme, yazdırma, şifreleme ve sayfa numaralandırma için toplu çalışmayı destekleyen özelliklere sahip.
UPDF ayrıca PDF düzenleyicisinde UPDF AI isminde bir yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Bu asistan, belgeleri çevirme, özetleme, yazma ve açıklama yeteneğine sahip araçlar sağlayarak üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor. UPDF AI macOS, iOS, Android ve Windows dahil olmak üzere tüm platformlarda kullanılabiliyor.
UPDF hangi yeni özellikleri sunuyor?
UPDF, referans PDF editörü olmak ve Adobe Acrobat vs UPDF kıyaslamasında önde olmak için performans geliştirmeleri yapmaya ve her şeyden önce yeni özellikler eklemeye odaklanıyor. Yazılımın en son sürümü, kullanıcıların basit ve sezgisel bir şekilde doldurabileceği etkileşimli form oluşturma sistemi içeriyor. PDF formu nasıl oluşturulur?
UPDF, yeni formların oluşturulmasının yanı sıra mevcut formlardaki form alanlarının tanımlanmasını veya otomatik olarak oluşturulmasını da destekliyor. Formlar Word veya Excel gibi ofis yazılımlarından oluşturulabilir ve UPDF'ye aktarıldığında otomatik olarak algılanır. Nihai PDF belgesi oluşturulduktan sonra (idari formlar, sözleşmeler, insan kaynakları anketleri), alıcılar tarafından dijital olarak doldurulabilir.
UPDF artık dijital imza özelliği içeriyor. Bu özellik, dijital kimlik doğrulama sertifikası olmadan sadece bir imza görüntüsü ekleyen elektronik imzadan ayırt edilmelidir. Dijital imza, ilişkili verilerle birlikte yazarın ve tarihin belirlenmesini sağladığı için imzalanmış bir belgenin yasal geçerliliğini garanti eder.
Bir diğer önemli yeni özellik de eklenti ekleme olanağıdır. E-postada olduğu gibi, bir PDF belgesine her tür dosya eklenebilir: ekleri olan bir sözleşme, açıklayıcı belgeler içeren bir form veya ders içeren bir alıştırma vb. Tek yapmanız gereken, ek belgeyi erişilebilir olacak ve örneğin başka bir e-postada kaybolmayacak şekilde eklemektir.
UPDF: Fiyat/performans olarak dikkat çekiyor
Öğrenciler, ev kullanıcıları ve KOBİ'ler için yeterli olan ücretsiz sürümü ile UPDF, tüm temel PDF okuma ve açıklama ihtiyaçlarınızı gideriyor.
Daha gelişmiş ihtiyaçlar için UPDF Pro, cazip bir fiyata eksiksiz bir çözüm olabilir. UPDF pro fiyatı, Adobe Acrobat Pro lisansının sadece %12'sine denk geldiğini belirtelim.
Pro lisansını satın almak için hangi yolu seçerseniz seçin, PDF dosyalarındaki değişikliklerin filigransız kaydedilmesini, tüm özelliklerin sınırsız kullanımını ve 20 GB'a kadar bulut depolama alanını (AI uzantısıyla 10 GB dahil) içerir. UPDF'i geliştiren Superace Software, şimdiye kadarki en büyük indirimi başlattı: Fırsattan yararlanmak için tıkla!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.