USB 4 Sürüm 2.0'ın yeni özellikleri açıklandı: Hızlar 120Gbit'e çıkıyor

Tam Boyutta Gör USB yönetim birliği USB-IF, geçtiğimiz ay tanıtılan USB 4 V2.0’ın yeni özellikleri ve sertifika logolarını paylaştı. İlk tanıtıldığında veri aktarım hızlarını 80Gbps seviyelerine taşıyan yeni standart, yeni logolar ve ekranlar için asimetrik 120 Gbit/s aktarım hızları ile geliyor.

Tüketicilere özel sertifika logoları sunulacak

Bilindiği üzere USB-C bağlantı noktalarını kullanan ve eski donanımlarla geriye dönük uyumluluğa sahip olan USB4 2.0, mevcut 40 Gbps standardını destekleyen pasif kablolar ile veri aktarım hızlarını 80Gbps seviyelerine taşıyor.Bununla birlikte DisplayPort 2.1 sürümü ile tam uyumlu çalışacak yeni standart, herhangi bir sıkıştırma gerekmeden 4K 240 Hz veya 10K 60Hz’e kadar destek sunabilecek.

USB4 2.0 ne kadar hızlı? 1 ay önce eklendi

Ayrıca USB4 Sürüm 2.0 için aktarım hızları ve watt sayısını gösteren yeni sertifika logolarını paylaşan USB-IF, üreticilerin USB 40 Gbps, USB 20 Gbps ve USB 80 Gbps ürünler sunabilmelerini sağlayacak. 2019 yılında tanıtılan USB 4.0'ın pazarda yavaş yavaş yerini almaya başladığını düşünürsek, USB4 V2.0 için bir veya iki yıl daha beklememiz gerekeceğini söyleyebiliriz.

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