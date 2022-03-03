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    Üstü açılabilen, tamamen elektrikli Polestar O2 konsepti tanıtıldı

    Volvo'nun EV'lerden sorumlu markası Polestar, tasarım konusunda kendi yolunu çizmeye devam ediyor. Şirket bu kez üstü açılabilen, 2+2 koltuk düzenine sahip bir konsept ile karşımızda.
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    Üstü açılabilen, elektrikli Polestar O2 konsepti tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    İki yıl önce dört kapılı fastback formundaki Precept konseptini görücüye çıkaran Polestar bu kez O2 isimli çalışmayla karşımızda. Tasarım konusunda Precept'in yolundan ilerleyen Polestar O2 konsepti, oldukça etkileyici bir convertible diyebiliriz. Konseptin isminin oksijeni simgelediğini de belirtelim.

    Açılabilir hardtop tavana sahip iki kapılı bir model olan Polestar O2'de 2+2 koltuk düzeni bulunuyor. Precept/5 platformu üzerine inşa edilen otomobilin aks mesafesi 2792 mm. Son derece agresif görünen otomobilin ön bölümünde hokey sopasını anımsatan aydınlatmalar dikkat çekiyor. Yandan baktığımızda ise geniş çamurluklar, büyük tekerlekler ve kameralar göze çarpıyor. Ayrıca silüetin bizlere yeni Nissan Z'yi anımsattığını da belirtelim.

    Polestar O2 konseptinin tavanı büyük oranda camdan oluşuyor. Böylelikle kapalı halde bile ferah bir yaşam alanı sunuyor. Arkada ise boydan boya uzanan LED şerit şeklindeki stoplar ve büyük bir arka difüzör dikkat çekiyor. Minimalist tasarıma sahip iç mekanda ise 15 inç dikey dokunmatik multimedya ekranı, küçük bir dijital gösterge paneli ve üç kollu direksiyon bulunuyor. İlginçtir ki Polestar O2'de arka koltukların hemen gerisinde bir de drone mevcut.

    Şirketin açıklamasına göre bu drone, aracı 90 km/s hıza kadar takip edebiliyor. Kaydettiği görüntüler O2 konseptindeki büyük ekran vasıtasıyla düzenlenip paylaşılabiliyor. Teknik detaylar konusunda herhangi bir açıklama yok. Öte yandan Polestar, söz konusu çalışmanın sadece konsept olarak kalacağını belirtiyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 19 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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