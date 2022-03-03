Üstü açılabilen, tamamen elektrikli Polestar O2 konsepti tanıtıldı

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İki yıl önce dört kapılı fastback formundaki Precept konseptini görücüye çıkaran Polestar bu kez O2 isimli çalışmayla karşımızda. Tasarım konusunda Precept'in yolundan ilerleyen Polestar O2 konsepti, oldukça etkileyici bir convertible diyebiliriz. Konseptin isminin oksijeni simgelediğini de belirtelim.

Açılabilir hardtop tavana sahip iki kapılı bir model olan Polestar O2'de 2+2 koltuk düzeni bulunuyor. Precept/5 platformu üzerine inşa edilen otomobilin aks mesafesi 2792 mm. Son derece agresif görünen otomobilin ön bölümünde hokey sopasını anımsatan aydınlatmalar dikkat çekiyor. Yandan baktığımızda ise geniş çamurluklar, büyük tekerlekler ve kameralar göze çarpıyor. Ayrıca silüetin bizlere yeni Nissan Z'yi anımsattığını da belirtelim.

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Polestar O2 konseptinin tavanı büyük oranda camdan oluşuyor. Böylelikle kapalı halde bile ferah bir yaşam alanı sunuyor. Arkada ise boydan boya uzanan LED şerit şeklindeki stoplar ve büyük bir arka difüzör dikkat çekiyor. Minimalist tasarıma sahip iç mekanda ise 15 inç dikey dokunmatik multimedya ekranı, küçük bir dijital gösterge paneli ve üç kollu direksiyon bulunuyor. İlginçtir ki Polestar O2'de arka koltukların hemen gerisinde bir de drone mevcut.

Şirketin açıklamasına göre bu drone, aracı 90 km/s hıza kadar takip edebiliyor. Kaydettiği görüntüler O2 konseptindeki büyük ekran vasıtasıyla düzenlenip paylaşılabiliyor. Teknik detaylar konusunda herhangi bir açıklama yok. Öte yandan Polestar, söz konusu çalışmanın sadece konsept olarak kalacağını belirtiyor.

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Üstü açılabilen, elektrikli Polestar O2 konsepti tanıtıldı