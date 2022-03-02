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    Türkiye otomotiv pazarı ilk 2 ayda yüzde 14 daraldı

    ÖTV matrah düzenlemesi ve BDDK'nın kredi güncellemesine rağmen otomotiv pazarında kan kaybı sürüyor. Gittikçe düşen talebe bir de arz sorunu eklenince, sonuç olarak böyle bir tablo ortaya çıkıyor.
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    Türkiye otomotiv pazarı ilk 2 ayda yüzde 14 daraldı
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16.8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede ulaştı.

    Şubat ayı özelinde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu. 2022 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.7 azalarak 12 bin 11 adet oldu.

    SUV modeller zirveyi bırakmadı

    Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde, SUV modellerin liderliği elden bırakmadığı görülüyor. SUV'lar 27 bin 152 adetlik satış rakamı ile pazardan yüzde 40.7 pay alırken, sedan otomobiller 24 bin 145 bin adetlik satış rakamına ulaşarak yüzde 36.2 pay alabildi. Pazarın yüzde 21.5'ini ise hatchback otomobiller oluşturdu.

     ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, genel olarak showroom ziyaretleri ve araç alma iştahının geçen seneye göre azaldığını söyledi. Arz konusunda da sorunların devam ettiğini belirten Bilaloğlu, mevcut duruma bir de Rusya-Ukrayna savaşının etki edeceğini, bu nedenle arzın daha da düşmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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