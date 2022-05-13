Uydu internet ağı Starlink, 32 ülke için hizmete hazır

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SpaceX'in Starlink internet hizmeti artık 32 ülkede mevcut. Şirkete göre, bu ülkelerdeki ekipman teslimatları "hemen" gerçekleştirilecek. Zira, daha önce müşteriler ekipman teslimatı için aylarca beklemek zorunda kalabiliyorlardı.

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Starlink, Twitter'da hizmetin Avrupa ve Kuzey Amerika'nın büyük bölümlerinin yanı sıra Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bölümlerini gösteren kullanılabilirlik haritasının bir ekran görüntüsünü paylaştı. Haritaya göre, tüm Afrika da dahil olmak üzere dünyanın geri kalanının önemli bir bölümünde, yakında hizmete başlanacak. Ancak Rusya, Beyaz Rusya, Çin ve diğer bazı ülkeler henüz hizmet verilemeyen "gri bölgede".

Şu anda 32 olan hizmet verilen ülke sayısı, bu yılın başlarında, 25 olarak açıklanmıştı. Ancak daha dikkat çekici olan, ekipmanın hemen kullanılabilir olacağı. Zira, Reddit, müşterilerin ekipmanın gelmesi için aylarca beklemek zorunda kaldığı hikayelerle dolu. Starlink kullanıcılarının çoğunluğu Nisan ayı itibarıyla Kuzey Amerika'da ve geri kalanların büyük bir kısmı ise Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da bulunuyor.

Starlink'in hizmet verdiği ülkeler

ABD'nin yanı sıra Starlink, Kanada, İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İrlanda, Danimarka, Şili, Portekiz, İsviçre, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Meksika, Hırvatistan'da mevcut. Listede ayrıca Litvanya, İspanya, Slovakya, Slovenya, Brezilya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Lüksemburg, Letonya, Tonga, Macaristan ve Ukrayna da yer alıyor.

ABD'de, Mart ayındaki fiyat artışından sonra, Starlink bağlantı ekipmanı 599 dolara mal oluyor. İnternet hizmeti için ise aylık 110 dolarlık abonelik bir ücreti var. Hizmetin Türkiye'ye hizmet verip vermeyeceği ise şimdilik muamma. Ancak haritaya göre konuşacak olursak, Türkiye bekleme listesinde görünüyor.

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