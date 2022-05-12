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    Jack Dorsey, Twitter'a dönmek istemiyor

    Sosyal ağın kurucu ortağı Jack Dorsey yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın şirketi satın almayı tamamlamasının ardından Twitter yönetiminde yer almayı istemediğini söyledi.
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    Jack Dorsey, Twitter'a dönmek istemiyor
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    Dorsey şirkete iki kez başkanlık etti: 2006'dan 2008'e ve 2015'ten 2021'e kadar olan dönemde. Ardından yerini Parag Agrawal'a bıraktı. Daha önce Dorsey, Musk'ın sosyal ağı satın alma fikrine olumlu tepki vermişti.

    Agrawal ve Musk, şirketi başarıya ulaştırabilir

    İşadamı, Agrawal ve Musk'ın birlikte Twitter'ı başarıya götürebileceğini vurguladı. Ancak Musk tarafından devralındıktan sonra şirketi tam olarak kimin yöneteceği hala belirsiz. Reuters'e göre şu anda ödeme şirketi Block Inc'in başındaki Dorsey, Twitter'da %2,4 hisseye sahip.

    Öte yandan bazı reklamverenler, Twitter'ın Elon Musk'a geçmesinin ardından yeni hizmetlerin ve girişimlerin daha hızlı uygulanacağını umduklarını belirtiyorlar. Ayrıca Musk'ın, bir Tesla yöneticisini geçici olarak şirketin başına geçirme planları olduğuna dair söylentiler de var.

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