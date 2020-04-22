Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı

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Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında Red Magic markası ile uzun süredir rekabet eden ZTE alt markası Nubia, bu kez Huawei gibi alt seviyeye hitap edecek Play isimli yeni bir oyuncu odaklı akıllı telefon duyurdu.

Nubia Play özellikleri ve fiyatı

Nubia Play modelinde 6.65 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızına ulaşıyor ve fiyat segmentinde önemli bir avantaj sunuyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre. Kenar kısımda dokunmatik hassasiyetli iki tetik tuşuna yer verilmiş.

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7nm sürecindeki Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alan cihaza 8GB’a kadar LPDDR4X RAM bellek ve 256GB’a kadar UFS 2.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor. 5100mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj desteği sunuyor.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 12MP çözünürlüğünde.

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Oyunlara özgü performans ve optimizasyon yazılımlarının da yer aldığı Nubia Play akıllı telefonu ayrıca 5G desteği ile de dikkat çekiyor. Telefon için belirlenen fiyat etiketleri şu şekilde:

Nubia Play 6GB RAM + 128GB depolama – 340$

Nubia Play 8GB RAM + 128GB depolama – 382$

Nubia Play 8GB RAM + 256GB depolama – 425$

https://www.androidcentral.com/nubia-play-sub-350-gaming-phone-144hz-display-5100mah-battery

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