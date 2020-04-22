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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı

    Nubia Red Magic markası altında başarılı oyuncu odaklı akıllı telefonlar piyasaya çıkaran ZTE şimdi de daha alt seviyelerde dikkat çekici bir donanım sunan Nubia Play telefonunu tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı
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    Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında Red Magic markası ile uzun süredir rekabet eden ZTE alt markası Nubia, bu kez Huawei gibi alt seviyeye hitap edecek Play isimli yeni bir oyuncu odaklı akıllı telefon duyurdu.

    Nubia Play özellikleri ve fiyatı

    Nubia Play modelinde 6.65 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızına ulaşıyor ve fiyat segmentinde önemli bir avantaj sunuyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre. Kenar kısımda dokunmatik hassasiyetli iki tetik tuşuna yer verilmiş.

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    7nm sürecindeki Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alan cihaza 8GB’a kadar LPDDR4X RAM bellek ve 256GB’a kadar UFS 2.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor. 5100mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı
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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 12MP çözünürlüğünde.

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    Oyunlara özgü performans ve optimizasyon yazılımlarının da yer aldığı Nubia Play akıllı telefonu ayrıca 5G desteği ile de dikkat çekiyor. Telefon için belirlenen fiyat etiketleri şu şekilde:

    Nubia Play 6GB RAM + 128GB depolama – 340$

    Nubia Play 8GB RAM + 128GB depolama – 382$

    Nubia Play 8GB RAM + 256GB depolama – 425$

     

     



    https://www.androidcentral.com/nubia-play-sub-350-gaming-phone-144hz-display-5100mah-battery Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz (dniz yıldırım) 1 sa.
    zte kalsın abi 2 güne şarj soketi 2 haftaya koleklik soketi bozulur çok kalitesiz bileşenler kullanan bir firma
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