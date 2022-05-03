Apple, uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE 2'yi bu yıl piyasaya sürebilir

Uygun fiyatlı akıllı saat denince akla gelen ilk saatlerden Apple Watch SE'nin halefi Apple Watch SE 2 hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Önümüzdeki sonbaharda tanıtılması tahmin edilen Apple Watch SE 2, beklendiği kadar uygun fiyatlı olmayabilir.
Apple Watch SE 2, EKG takibi ve sürekli açık ekranla gelebilir
Önümüzdeki sonbaharda, Apple Watch Series 8 ile birlikte piyasaya sürülmesi tahmin edilen Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 7'de bulunan S7 işlemciyle gelebilir. Ayrıca Apple Watch SE 2'nin her zaman açık ekran, daha iyi bir ses kalitesi ve EKG çekimi için bir sensöre sahip olması gibi bir takım iyileştirmelerle gelmesi tahmin ediliyor.
Apple Watch SE 2'nin yaklaşık 18 saatlik bir kullanım süresine sahip olması ve hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Watch SE 2'nin özelliklerinde yapılan iyileştirmelerden dolayı selefine göre daha yüksek bir fiyatlandırmayla piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.