Apple, uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE 2'yi bu yıl piyasaya sürebilir

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatlı akıllı saat denince akla gelen ilk saatlerden Apple Watch SE'nin halefi Apple Watch SE 2 hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Önümüzdeki sonbaharda tanıtılması tahmin edilen Apple Watch SE 2, beklendiği kadar uygun fiyatlı olmayabilir.

Apple Watch 8, sıcaklık ölçümü için yazılıma güvenecek 2 gün önce eklendi

Apple Watch SE 2, EKG takibi ve sürekli açık ekranla gelebilir

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki sonbaharda, Apple Watch Series 8 ile birlikte piyasaya sürülmesi tahmin edilen Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 7'de bulunan S7 işlemciyle gelebilir. Ayrıca Apple Watch SE 2'nin her zaman açık ekran, daha iyi bir ses kalitesi ve EKG çekimi için bir sensöre sahip olması gibi bir takım iyileştirmelerle gelmesi tahmin ediliyor.

Apple Watch SE 2'nin yaklaşık 18 saatlik bir kullanım süresine sahip olması ve hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Watch SE 2'nin özelliklerinde yapılan iyileştirmelerden dolayı selefine göre daha yüksek bir fiyatlandırmayla piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Uygun fiyatlı Apple Watch SE 2 bu yıl piyasaya sürülebilir