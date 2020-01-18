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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Honor 8X için Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Honor, popüler orta sınıf telefonlarından biri olan Honor 8X için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini yayınladı.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Honor 8X için Android 10 güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei, Honor 8X akıllı telefon için Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Daha önce Honor yetkilileri beta test programının sona erdiğini ve yazılımın son aşamasına geçildiğini açıklamıştı.

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    Honor 8X kullanıcılarını kapsayan EMUI 10 beta test programı Kasım ayında Çin'de başladı. Ardından Hindistan da dahil olmak üzere çeşitli bölgelere yayıldı.

    Yakında diğer bölgelere de gelecek

    10.0.0.170 sürüm numarasına sahip güncelleme 3.53 GB boyutunda. Şu anda Hindistandaki kullanıcılara ulaşmaya başladı. Yakında diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

    Honor 8X sahipleri güncellemeyi akıllı telefonlarının ayarlar menüsü veya HiCare uygulaması üzerinden kontrol edebilirler. Yüklemeden önce akıllı telefonunuzdaki verileri yedeklemeniz öneriliyor.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Honor 8x güzel cihaz Asphalt 9'u yüksek ayarda akıcı oynatıyor. Redmi Note 8 kasıyor
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    estimates29 3 gün
    Gelsin gelsin lanet samsung da uzatsin uzattigi kadar . Allahin belalari . Bari bekledigimize degecek bir sey olsa . Bir daha da yok samsung falan
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    seyru 3 gün
    honor play'a gelmedi
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    radical 2 gün seyru
    Hakikaten ya play e gıcıklar galiba bende huawei ye gıcık oldum dahada almam
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    koyunsayar 4 gün
    Hanır dükkanı kapatmadımı hala
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    A.Bozoğlu 2 gün koyunsayar
    Tukkani kapatmamis çoğaltmış..🤣
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