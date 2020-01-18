Uygun fiyatlı Honor 8X için Android 10 güncellemesi yayınlandı

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Huawei, Honor 8X akıllı telefon için Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Daha önce Honor yetkilileri beta test programının sona erdiğini ve yazılımın son aşamasına geçildiğini açıklamıştı.

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Honor 8X kullanıcılarını kapsayan EMUI 10 beta test programı Kasım ayında Çin'de başladı. Ardından Hindistan da dahil olmak üzere çeşitli bölgelere yayıldı.

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Yakında diğer bölgelere de gelecek

10.0.0.170 sürüm numarasına sahip güncelleme 3.53 GB boyutunda. Şu anda Hindistandaki kullanıcılara ulaşmaya başladı. Yakında diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

Honor 8X sahipleri güncellemeyi akıllı telefonlarının ayarlar menüsü veya HiCare uygulaması üzerinden kontrol edebilirler. Yüklemeden önce akıllı telefonunuzdaki verileri yedeklemeniz öneriliyor.

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