Çok uzak bir gezegenin atmosferinde oksijen zengini kuvars kristalleri tespit edildi

WASP-17 b'nin atmosferi inanılmaz derecede serttir ve genellikle silikat olarak bilinen küçük silikon dioksit parçacıkları olan aerosollerden oluşuyor. Silikat, Dünya'da ve kuvars formundaki diğer kayalık nesnelerde sıklıkla bulunan, bol miktarda silikon ve oksijen içeren bir mineraldir. Geçmişte dış gezegenlerin ve kahverengi cüce yıldızların atmosferlerinde tespit edilen silikat taneleri tipik olarak kuvars değil magnezyum bakımından zengindi. Dolayısıyla ilginç bir şekilde WASP-17 b'nin bir istisna olduğunu görüyoruz.
Oksijen açısından zengin kuvars kristalleri
NASA ve Bristol Üniversitesi'nden bilim insanlarından oluşan ekip, bu devasa gezegeni incelemek için James Webb Teleskobu üzerindeki Orta Kızılötesi Enstrümanını (MIRI) kullandı. Başlangıçta gezegenin yoğun atmosferinde asılı magnezyum silikatlar bulmayı bekliyorlardı ancak bunun yerine saf kuvars parçacıklarını buldular.
JWST enstrümanları 8,6 mikronda belirgin bir işaret tespit ederken bilim insanları, bunun WASP-17 b'yi saran bulutlarda kuvars bulunduğunun açık bir göstergesi olduğunu açıkladı. Ayrıca ekip, Hubble Uzay Teleskobu ile toplanan görünür ve yakın kızılötesi ışıktaki gözlemleri kullanarak, yaklaşık 10 nanometre çapında olduğu ortaya çıkan aerosol kristallerinin boyutunu da hesaplamayı başardı.
Bilim insanlarının vurguladığı gibi, WASP-17 b'nin atmosferinde oksijen bakımından zengin silikatların keşfi büyük önem taşıyor. Bilim insanları sadece gaz halindeki oksijeni hesaba katar ve kuvars (SiO2) gibi mineraller içinde depolanan oksijeni ihmal edersek, bir gezegenin ortamındaki toplam oksijen bolluğunu önemli ölçüde hafife almış olacağımıza dikkat çekiyorlar. Bu arada WASP-17 b şans eseri incelenmedi. Çeşitli gök cisimlerini içeren "kapsamlı" bir dizi gözlem verisi toplamak üzere tasarlanan DREAMS araştırma planı kapsamında "sıcak Jüpiter" WASP-17 b’nin dışında "sıcak Neptün" ve ılıman kayalık bir gezegen içinde bu tip incelemeler yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.