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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), uzaktan eğitim platformları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bir açıklama yayınladı. Kanunun 3 maddesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
    13 sa.
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    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama
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    Karantina günlerinde öğretmenler eğitimlerini canlı sınıf uygulamaları üzerinden sürdürüyor. Bu süreçte Zoom, Teams, Skype, Hangouts vb. uygulamalar tercih ediliyor.

    Kullanılan platformlar yapancı platformlar olduğu için veliler güvenlik endişesi yaşıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu platformlar hakkında açıklamada bulundu.

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    Uzaktan eğitimde kullanılacak uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesine uygun olarak kullanılması gerekiyor. Örneğin bu maddelere göre yabancı uygulamaların KVKK’nın belirlediği “güvenilir ülkeler”de geliştirilmiş olması ve kullanıcının kendi verilerinin işlenmesine yönelik açık rızasının olması gerekiyor.

    KVKK’nın açıklaması şöyle:

    "Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiği görülmektedir.

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6 ncı maddesinde ise biyometrik verilerin dâhil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları belirlenmiştir. Bu noktada, kişisel verilerin Kanunun 5 inci ve/veya 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.

    Bununla birlikte uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğu gözlemlenmektedir. Veri merkezleri yurtdışında olan platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceği unutulmamalıdır.

    Bu bağlamda, uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan bu platformların gerekli veri güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" Kararı göz önünde bulundurulmalıdır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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    michael01 (Hakan H) 12 sa. en beğenilen
    Çalınana kredileri kartları ne oldu ey KVKK ? Kanunları hatırlamayı bırak da uygulamaya geç.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    michael01 (Hakan H) 12 sa. en beğenilen
    Çalınana kredileri kartları ne oldu ey KVKK ? Kanunları hatırlamayı bırak da uygulamaya geç.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
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