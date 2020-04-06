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    Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi

    Zoom uygulamasının güvensiz olduğu ve öğretmenlerden para kestiği iddiası ortaya çıktı. Zoom'un ücretsiz profillerden para çekmesi mümkün değil. MEB konu hakkında açıklama yayınladı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Test Yazılımları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi

    Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimler dijital ortama taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredat konularını Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA TV üzerinden veriyor. Bazı okulların öğretmenleri, bu eğitimlere ek olarak online görüntülü görüşme uygulamalarıyla canlı sınıf ortamında eğitimini sürdürmeye çalışıyor.

    Zoom isimli uygulama, kalabalık toplantılar için işlevsel özellikler sunduğu için Skype, Hangouts gibi rakiplerine göre daha çok tercih edildi. Aralık ayında 10 milyon günlük kullanıcının kullandığı Zoom’u şimdilerde günlük 400 milyon kullanıcı kullanıyor. App Store ve Play Store’da popüler listesinde 1. sırada.

    Koronavirüs karantinası nedeniyle Zoom’un yıldızı parladı ancak hakkındaki olumsuz haberler ve karalama kampanyaları da arttı. Bugün sabah saatlerinde Sözcü’de yayınlanan haberde bir öğretmenin kartından Walmart’ın çektiği ücret, sanki Zoom tarafından çekilmiş gibi servis edildi. MEB’in herhangi bir girişimi olmamasına rağmen Zoom’un öğretmenlere yasaklandığı iddia edildi. MEB, söz konusu iddiaları reddeden bir açıklama paylaştı.

    Zoom, kredi kartı bilgisi vermeden ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Kayıt olmak ve kullanmak için bir e-posta hesabınızın olması yeterli. Dilerseniz web sitesi üzerinden Pro üyelikler ve eklentiler satın alabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden satın alım yapmak mümkün değil.

    Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi
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    MEB’den Zoom açıklaması

    "Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden, "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi ve bu konuda İl Müdürlerinin acil toplantıya çağrıldığı" iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

    Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin kendi imkanlarıyla eriştiği söz konusu bazı yazılımlar üzerinden; "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Sayın Bakanımızın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

    Uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürlerimiz ve okul yönetimlerimiz üzerinden tüm öğretmenlerimizi bilgilendirmekteyiz.

    ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILAN BİLGİLENDİRME:

    Canlı Sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır.

    Canlı Ders özelliğindeki görüntü kayıtları kişisel olmakla birlikte sistem görselleri kullanımı Bakanlığımızın onayına tabiidir. Tanıtım amaçlı görüntü ve fotoğraf paylaşımı ihtiyacı olduğunda Bakanlığımız sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından istifade edilmesi hususunda hassasiyet gösterilmelidir.

    İlginizi Çekebilir Avatar New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı

    Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı,  öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır."

    http://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/20654/tr

    Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi
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    Zoom hataları güncellemeler ile hızlıca düzeltiyor

    Yaklaşık 10 gün önce Zoom’un iOS uygulamasının, Facebook API’ına şehir, saat ve telefon modeli bilgilerini gönderdiği oraya çıkmıştı. Bu bilgilerin reklamlarda hedefleme doğruluğunun geliştirilmesi için gönderildiği ifade edilmişti. Zoom, bu durumun ortaya çıkması ve kullanıcıların rahatsız olmasının ardından Facebook API’ına veri gönderen ilgili kodların tamamını kaldırdı.

    Ayrıca Bkz. "Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı"

    Zoom’da toplantı kimlik numarası 9-11 basamak arasında rastgele oluşturuluyor. Eğer toplantıya şifre koymadıysanız ve birisi 9-11 basamaklı toplantı kimliğinizi doğru tahmin ettiyse toplantıya katılabiliyor. Bazı kişiler toplantılara bu şekilde girerek ırkçı ve cinsel içerikli mesajlar paylaşabiliyor. Bu duruma ABD’de Zoombombing adı veriliyor. ABD’de Zoombombing riski nedeniyle New York City’deki okulların Zoom kullanması yasaklandı.

    Ayrıca Bkz. "New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı"

    Zoom, hızlı bir adım attı ve Zoombombing eyleminin önüne geçen değişiklikler yaptı. Firma sohbetlere şifre konulmasını zorunlu kıldı. Buna ek olarak bekleme odaları da varsayılan olarak aktif tutulacak ve sohbetlere katılan kişiler ilk olarak bekletilecek ve kurucunun onayına sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Zoom yeni gizlilik ve güvenlik güncellemesi ile sıkıntıları çözecek"

    Zoom, yaşanan tüm gelişmelerle ilgili hızlı reaksiyon alıyor. Sosyal medya hesaplarından, web sitesinden paylaşımlar yaparak soru işaretlerine açıklamalar getiriyor.

    Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, Zoom kullanırken alınabilecek etkili önlemleri şöyle sıraladı:

    • Zoom'un 'Bekleme Odası' özelliğiyle ve/veya parolalar kullanarak toplantı katılımcılarını inceleyin.
    • Ekran paylaşımını ana bilgisayar ile sınırlayın.
    • Zoom'un en son (güncel) sürümünü kullanın.
    • Bağlantı veya toplantı kimliklerini sosyal medyada paylaşmayın.
    • Katılımcıları davet ederken bağlantılar yerine toplantı kimliklerini kullanmaya çalışın, çünkü uygulamanın beklenmedik başarısından faydalanmaya çalışan Zoom temalı ama kötü amaçlı yazılımlar var.
       

    Devletin pek çok kurumunda Zoom kullanılıyor

    Devlet kurumlarında görüntülü toplantı yapılacağı zaman katılımcıların hepsi iOS cihaz kullanıyorsa Facetime üzerinden görüşme gerçekleştiriliyor. Aksi halde Zoom kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Canlı Sınıf” paylaşımında Zoom kullanıldığı gözüküyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ve başhekimlerle gerçekleştirdiği toplantıda Zoom kullanıyor. TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilen sanal konferans Zoom üzerinden yapıldı. Zoom yüzde yüz güvenli bir uygulama olmayabilir ancak rakiplerinden güvensiz olduğunu söyleyebilecek kadar somut veriye sahip değiliz.

    https://www.facebook.com/profdrziyaselcuk/posts/647219379173662



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dr.Danger 2 gün en beğenilen
    Sözcü ve yalan haber şaşırdık mı
    Yanıtla +10
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Olayın aslı nedir bilemem ama bu haberi sanki Zoom hazırlamış yada ortak hazırlanmış.

    MEB : "" "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Sayın Bakanımızın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır. ""

    DH : Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi. (Zoom'un para kestiği iddiasını MEB reddetmiş gibi algı.)
    Olayın aslı nedir bilemem ama bu haberi sanki Zoom hazırlamış yada ortak hazırlanmış. MEB : "" "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Sayın ...
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    Yanıtla +8
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    CircassiaN98 (Abdurrahman Arslan) 2 gün interwap
    Microsoft Teams kullansınlar diye.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 gün
    Hafta başında kızımın birinci sınıf öğretmeninden gelen mesaj. Bu hafta itibari ile bu uygulama üzerinden ders yapacaktık iptal oldu.











    "Sayın velilerim ülkece geçirmiş olduğumuz şu zorlu günlerde çocuklarımızın eğitimini watsap, eba ve zoom programı ile online eğitim vererek desteklemeye çalışacaktım. Ancak bu gece gördüğüm eğitim sitelerinde zoom programının güvenlik açıkları olduğuna dair haberler çıkmaktadır.Kimsenin zarar görmemesi adına zoom programı ile online eğitimi noktalıyorum. Bu saatte mesaj atmamı mazur görmenizi temenni ediyorum. Okuduğum haberlerden dolayı tedirgin oldum. Telefonumdan kaldırdım. Daha güvenli program araştırmalarımı sürdürüyorum.Şimdilik eba ve watsaptan günlük çalışmaları takip etmenizi rica ederim.
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    DH Misafiri 1 gün
    zoom ile ilgili akıldaki tüm sorularımızı cevapayan bir haber olmuş. Teşekkür ediyoruz.
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    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    new york öğrencilerine neden yasaklandı ?
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    ntquartex (N T) 2 gün
    Dh da zoom avukatı heralde... Ne kadar reklam parası aldınız Allah bilir...
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    Dr.Danger 2 gün en beğenilen
    Sözcü ve yalan haber şaşırdık mı
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Olayın aslı nedir bilemem ama bu haberi sanki Zoom hazırlamış yada ortak hazırlanmış.

    MEB : "" "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Sayın Bakanımızın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır. ""

    DH : Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi. (Zoom'un para kestiği iddiasını MEB reddetmiş gibi algı.)
    Yanıtla +8
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 gün
    Birkere olsun yerli yazılım yerli sunucu sun ölür müsün meb? Kurumlar bile yerli yazılıma yönelmiyorken tüzel kişi ve firmalar neden yönelsin? Yazılımcımız aç kalmaya mahkum. Beyin göçü yapınca da zorlarına gidiyor. Hatrırlarsanız paypal sunucularını türkiyeye taşımadiği için engellendi. Hadi diyelim paypalı güvenlik sebebiyle engelledin, zoom ne iş hocam? Çalmıyorlar mı bilgimizi?
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    Rachsuchtig 2 gün renega
    Zoom ile Paypali ayni kefeye mi koyuyorsun? Biri para transferi icin digeri iletisim araci
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    New York öğrenciler için Zoom'u neden yasakladı?
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    CircassiaN98 (Abdurrahman Arslan) 2 gün interwap
    Microsoft Teams kullansınlar diye.
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    catlion (Zafer G) 2 gün
    Zoom basın bildirisi gibi haber. Meb açıklamasında zoom para çekmedi demiyor fakat zoom güvenlik açıkları barındırıyorsa kötü niyetli kişiler bilgi çalmış olabilir. Reklam tarzı haber yapmayın
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