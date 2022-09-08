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    Anlık Bildirim

    NASA’dan RISC-V topluluğuna büyük onur

    NASA yeni dönemdeki uzay görevlerinde kullanacağı yüksek performanslı bilgisayar sistemleri için RISC-V tabanlı işlemciler kullanacak. Bunun için SiFive seçildi. 
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    RISC-V
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    Açık kaynak olması ve geniş katkılar ile ARM mimarisine karşı önemli mesafeler katetmiş olması, RISC-V mimarisine olan ilgiyi arttırıyor. Platformda yaşanan gelişmeler NASA’nın da dikkatini çekti.

    NASA ve SiFive ortaklığı

    Yapılan açıklamaya göre NASA’nın yeni dönem uzay görevlerinde kullanacağı yüksek performanslı uçuş bilgisayarlarında SiFive işlemcileri kullanılacak. SiFive hali hazırda RISC-V mimarisine en fazla katkı yapan girişim konumunda.

    SiFive anlaşma kapsamında 8 adet SiFive Intelligence X280 RISC-V vektör çekirdeği ve 4 adet SiFive RISC-V çekirdeğinden oluşan SiFive X280 işlemcisini tedarik ediyor. Vektör uzantıları ve akıllı uzantılar ile SiFive işlemcisi yapay zekâ ve makine öğrenme için önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca çok düşük enerji tüketiminde çalışabiliyor.

    SiFive X280 işlemcisi NASA’nın mevcut uçuş bilgisayarlarına göre 100 kat daha fazla bilişsel kabiliyet sunabiliyor. NASA haricinde SiFive farklı federal kurumların da bilgisayar sistemlerinde yer alma şansını elde etti.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 23 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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