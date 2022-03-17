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    RISC-V geliştiricisi SiFive, 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

    RISC-V mimarisinin çok daha verimli ve uyumlu hale gelmesinde önemli çalışmalar ortaya koyan SiFive girişimi, aldığı yeni yatırımla 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 
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    SiFive

    Açık kaynak RISC-V mimarisi üzerinde önemli çalışmalar yapan ve mevcut mobil işlemcilere rakip olabilecek potansiyele sahip projeler geliştiren SiFive girişimi yatırımcıların da ilgi odağı. Girişim önemli yatırımlar almaya devam ediyor.

    SiFive teknoloji devi olmak üzere

    SiFive aslında RISC-V mimarisini geliştiren ekip tarafından kurulmuştu. RISC-V mimarisinin gelişmesiyle paralel olarak SiFive girişimi de büyüdü. Yaklaşık 100 müşterisi olan SiFive en büyük 10 yarı iletken firmasından sekizine tasarımlar yapıyor.

    Intel’in de bir dönem satın almak için hamle yaptığı SiFive girişimi bu hafta 175 milyon dolar daha yatırım aldı ve 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu yatırımla RISC-V tabanlı işlemcilerin daha verimli hale gelmesi için teknolojiler geliştirecek. Toplamda girişimin kasasında 350 milyon dolar birikti.

    Otoriteler SiFive girişiminin geleceğini çok parlak olarak nitelendiriyor. Farklı girişimler de RISC-V tabanlı işlemciler geliştiriyor olsa da SiFive özellikle verimlilik ve uyumluluk konusunda oldukça ileride.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 20 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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