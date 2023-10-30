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İlk defa uzayda bilim insanları tarafından büyütülmeye çalışılan fare embriyosunun, mikro yer çekimi ve yüksek radyasyon koşullarına rağmen sağlıklı gelişimini sürdürdüğü tespit edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bilim insanları ilk defa fare embriyosu büyüttü.

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Araştırmanın başyazarı Teruhiko Wakayama ve ekibinin laboratuvarda hazırladıkları dondurulmuş fare zigotları, Ağustos 2021'de SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, 2 hücreli embriyo kültürünü rahim dışında hayatta kalabilecekleri azami süre olan 4 gün boyunca büyüttü ve kimyasal işlemlerle bozulmasını önleyecek şekilde Dünya'ya geri gönderdi.

Araştırmacılar, mikro yer çekimi ve yüksek radyasyon ortamında büyütülen fare embriyolarında DNA ve yapı bozulması gözlemlenmediğini, fetüs ve plasenta oluşumuna normal ilerleme saptandığını belirtti.

Uzaydaki yüksek radyasyonun, embriyoların DNA dizilimine zarar vermemesinin kısa süreli maruz kalmayla açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Wakayama, Dünya'dan Mars'a 6 aydan uzun süren yolculuklarda gebelerin de bulunması ihtimaline önlem olarak çalışmanın, sürecin güvenliğini teyit etmede önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Wakayama'nın ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen embriyoların Dünya'ya dönüşünde dişi farelere tekrar enjekte edilerek sağlıklı yavruların oluşumunu ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'na fare sperm ve yumurtaları göndererek döllenmenin başarısını incelemeyi planlıyor.

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Uzayda ilk defa fare embriyosu büyütüldü