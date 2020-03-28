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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor

    OneWeb şu anda yörüngede 74 internet uydusuna sahip. Şirket henüz geçtiğimiz hafta yeni bir göreve çıkmıştı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor
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    Uzaydan internet alanında son yılların en iddialı şirketlerinden olan OneWeb, bugün sürpriz bir şekilde iflas ettiğini duyurdu. CNN'de yer alan haberde, şirketin ABD İflas Mahkemesi'ne resmi başvurusunu gerçekleştirdiği ve gelecek çalışmalarını da tamamıyla durdurduğu belirtiliyor. Uzaydan internet sektöründe lider firmalardan birisi olmak amacıyla yola çıkan OneWeb, şu anda yörüngede 74 uyduya sahip.

    22 Mart'ta uzaya uydu göndermişlerdi

    OneWeb'in uzaydan internet çalışmalarında henüz geçtiğimiz haftaya kadar her şey yolunda görünüyordu. Şirket henüz geçtiğimiz hafta (22 Mart) Soyuz roketiyle tam 34 farklı uyduyu uzaya fırlatmış ve yörüngedeki filosunu 74 uyduya çıkarmıştı. Uzaydan internette SpaceX'in en büyük rakiplerinden birisi olarak değerlendirilen OneWeb'in bu ani iflası büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor.

    OneWeb'in iflasa götüren etken ise tahmin edebileceğiniz gibi nakit para akışında yaşanan problemler olmuş. SpaceNews'te yer alan bilgilere göre; şirketin en büyük yatırımcısı olan Softbank, bu ay itibarıyla yatırımlarını sonlandırmış. Softbank'ın şu ana kadar toplam 2 milyar dolar gibi müthiş bir yatırım gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ancak OneWeb'in her geçen gün artan para ihtiyacı, Softbank'ı bu ortaklığın geleceği konusunda tekrar düşünmeye itmiş. Softbank nihayet bu ay itibarıyla projeden tamamen çekilerek yatırımlarına son verme kararı almış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uzaydan internette SpaceX'in rakibi olan OneWeb'ten önemli adım

    Diğer taraftan OneWeb ise koronavirüs salgınının şirketin iflasında büyük rol oynadığını söylüyor. Bugün bir basın açıklaması yayınlayan OneWeb, yeni yatırımlar almaya aslında çok yakın olduklarını ancak COVID-19 pandemisinin finansal dünyayı derinden etkilemesi nedeniyle sürecin ilerleyemediğini belirtti.

    'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor
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    OneWeb'in uzaydan internet projesinin yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Şu ana kadar toplam 3,4 milyar dolar yatırım alınabilmiş. Şirket son olarak 1 milyar dolar daha yatırım arıyordu ancak bu konuda bir karşılık bulamadı. OneWeb'in kısa vadede 650 uyduluk, uzun vadede ise 5260 uyduluk bir filo kurup küresel internet bağlantısı sunma hedefi vardı.

    SpaceX'in uzaydan internette çok büyük avantajları var

    Son olarak OneWeb'in de iflas etmesiyle birlikte Elon Musk'ın Starlink projesi artık uzaydan internet sektöründe neredeyse rakipsiz kalmış durumda. SpaceX bu alanda diğer tüm şirketlere oranla çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor, nedeni ise aslında çok basit: Falcon roket ailesi.

    Roketler, uzay araştırmalarında belki de en maliyetli ve bilimsel araştırma kurumlarını en zorlayan kısımlardan birisi. Örneğin geliştirdiğiniz bir uydunun maliyeti 100 milyon dolarsa bunu uzaya göndermek için ikinci bir 100 milyon dolar daha ödemeniz gerekebiliyor. SpaceX ise kendisi zaten bir roket firması. Ayrıca şirketin elinde tekrar kullanılabilir özellikleriyle son 10 yılın uzay araştırmalarına damgasını vuran Falcon roket ailesi var. SpaceX böylece aynı Falcon 9 roketini 4-5 kez kullanarak Starlink uydularını uzaya çok daha düşük maliyetlerle fırlatabiliyor. Diğer taraftan OneWeb ise en uygun kalkış fiyatları için her görevinde farklı bir şirkete/ülkeye gitmek zorunda kalabiliyor.

    Sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede uzay sektörünü adeta eline geçiren SpaceX, uzaydan internet alanında kâr sağlayabilen ilk şirket olacak gibi görünüyor. Starlink, muhtemelen çok uzun bir süre bu alanda rakipsiz kalmaya devam edecek.



    https://edition.cnn.com/2020/03/28/tech/oneweb-softbank-bankruptcy-scn/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whoisthat (AKY ) 43 sn. yeni yorumcu
    Ulan Elon neler yapmışsın öyle.
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    Name and Shame 3 sa. yeni yorumcu LKLC
    Rica ederim iyi günler.
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    Virtual Reality 3 sa.
    Uzaydan internetin acilen yaygınlaşması lazım. Şu an Çin'de ne olup bittiğini bilmiyoruz. İnanılmaz bir sansür var. Ülke genelinde adeta intranet var. Kuzey Kore, Türkmenistan ve Tacikistan'da aynı şekilde, dünyayla bağlantıları yok. COVID-19 vakalarıyla ilgili hiç bir veri akışı yok.

    1.500.000.000 nüfusku Çin'de 3.300 ölümcül COVID-19 vakası gözüküyor.

    Aşağıdaki haritayı yakınlaştırınca Tacikistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore'nin hiç bilgi vermediği çok net gözüküyor. Uzaydan internet olsaydı her birey kendi çabalarıyla gerçek veriyi dünya ile paylaşırdı.
    gisanddata.maps.arcgis.com/...
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