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    Borusan Cat, metaverse ve NFT dünyasına adım attı

    İş makineleri ile adından söz ettiren Borusan Cat, metaverse ve NFT akımına kapılan şirketler arasına adını yazdırdı. Decentraland'da sanal bir mağaza açtı.     
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    Borusan Cat metaverse ve NFT dünyasına adım attı
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    Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat, Metaverse ve NFTdünyasına adımını attı. Şirket, Decentraland’da sanal bir mağaza açtı. Bu hamleyle birlikte iş makineleri ve güç sistemleri sektöründe bu teknolojilere adım atan ilk firmalar arasına adını yazdı.

    Borusan Cat’in metaverse mağazası Decentraland evreninde “-56, -103” numaralı parselde ziyarete açıldı. Bu mağazayı ziyaret ederek Borusan Cat’in geliştirdiği ürünleri dijital ortamda görebilirsiniz.

    Borusan CAT’in NFT’leri, şirketin teknolojik çözümlerini temsil ediyor. İlk NFT, Borucan CAT Boom 360 isimli mobil uygulamayı, ikinci NFT online yedek parça satış platformu parts.cat.com’u ve üçüncü NFT ise yapay zeka ile arızayı tespit eden Müneccim uygulamasını temsil ediyor. Her ay şanslı bir müşteriye NFT hediye ediliyor. İlk iki NFT sahipleri ile buluştu.

    Borusan Cat metaverse ve NFT dünyasına adım attı
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    Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, iş makineleri ve güç sistemleri sektörlerinde ilk NFT üretimi ve metaverse de ilk mağazalarını açtıklarını belirterek Borusan Cat’in teknoloji vizyonu hakkında şunları söyledi:

    “Dijital adaptasyon kabiliyeti yüksek, vizyonu teknolojik gelişmelere açık bir kurum olarak NFT üretimi ve blok zincir tabanlı metaverse ekosistemi Decentraland’de açtığımız mağazamız ile iş yapış şekillerini radikal bir şekilde değiştirecek blok zincir teknolojisine giriş yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörüne teknoloji alanında liderlik eden kurum olarak sürekli inovasyon anlayışımızı da bir adım öteye taşıyoruz.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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