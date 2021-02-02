VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak

Tam Boyutta Gör

VAIO markası ultra ince kasaya sahip yeni bir dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket cihazın lansman tarihinin yer aldığı bir tanıtım posteri yayınladı. Görsel aynı zamanda dizüstü bilgisayarın tasarımı hakkında bazı ipuçları veriyor.

İlginizi Çekebilir

Realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı bu yaz gelebilir

Ayrıca Bkz. "Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu"

Görünüşe bakılırsa cihazın gövdesi oldukça ince olacak. Ayrıca kapağının 180 derece açılmasına olanak sağlayan Z şeklinde özel bir menteşeyle gelecek. Yeni modelin VAIO Z serisi kapsamında satışa sunulması bekleniyor. Lansman 18 Şubat tarihinde yapılacak.

Tam Boyutta Gör

Bazı özellikleri sızdırıldı

Tanıtım posteri yayınlanmadan önce Weibo'da dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. ZACKBUKS takma adına sahip kullanıcının aktardığı bigilere göre cihaz 11. nesil Intel Core işlemci ve OLED ekranla piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

Aynı zamanda düşük gürültü seviyesine sahip fanlarla çalışan özel bir soğutma sistemi olacağı belirtiliyor. VAIO'nun yeni dizüstü bilgisayarı hakkında bildiklerimiz bu kadar. Cihazın diğer teknik özellikleri ve fiyat etiketi konusunda başka herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2021/02/02/vaio-new-z-series-launch-february-18

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.