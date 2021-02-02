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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak

    Sony'den ayırdıktan sonra bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden VAIO, 18 Şubat'ta bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin yeni Z serisi dizüstü bilgisayarını tanıtması bekleniyor.
    02 Şubat 2021, 15:00 (2 hf.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak
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    VAIO markası ultra ince kasaya sahip yeni bir dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket cihazın lansman tarihinin yer aldığı bir tanıtım posteri yayınladı. Görsel aynı zamanda dizüstü bilgisayarın tasarımı hakkında bazı ipuçları veriyor.

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    Görünüşe bakılırsa cihazın gövdesi oldukça ince olacak. Ayrıca kapağının 180 derece açılmasına olanak sağlayan Z şeklinde özel bir menteşeyle gelecek. Yeni modelin VAIO Z serisi kapsamında satışa sunulması bekleniyor. Lansman 18 Şubat tarihinde yapılacak.

    VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak
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    Bazı özellikleri sızdırıldı

    Tanıtım posteri yayınlanmadan önce Weibo'da dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. ZACKBUKS takma adına sahip kullanıcının aktardığı bigilere göre cihaz 11. nesil Intel Core işlemci ve OLED ekranla piyasaya sürülecek.

    VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak
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    Aynı zamanda düşük gürültü seviyesine sahip fanlarla çalışan özel bir soğutma sistemi olacağı belirtiliyor. VAIO'nun yeni dizüstü bilgisayarı hakkında bildiklerimiz bu kadar. Cihazın diğer teknik özellikleri ve fiyat etiketi konusunda başka herhangi bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/02/vaio-new-z-series-launch-february-18 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hala Intel işlemci diyor ya..
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    15 yıl önce kullanmıştım. Sesiz fan sistemi var yazılmış eğer görseldeki fan soğutma sistemi ise fan sisteminde yeni birşey yok demektir. Zira görseldeki soğutma sistemi 15 yıl öncekiyle aynı. En sık arızası ise fandan gelen zırıltı sesiydi. Fan aksamı çabuk bozuluyor.
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    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hala Intel işlemci diyor ya..
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    Fortune 4 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    tost makinesi yapacaklarmıs seneye onda amd varmıs diye duydum ben..
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    koskoca gaming piyasasını neden görmezden geliyorsun vaiocuğum? bırak şu capon kafasını
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asus ile yarisabilecek mi ?
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    E emir_sezer (emir sezer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben vaıo kullanmadım ama bi arkadaşım da vardı gerçekten çok sessizdi bu dediğim belki 8 sene öncesi bende dell var ama dell mi vaıo mu deseniz vaıo derdim dell de harika bu arada
    daha öncesinde 2008 de casper almıştım iki sene zar zor gitti üçüncü sene çöpe attım ve sonrasında aldığım dell halen harika çalışıyor hiç bir sorun çıkartmadı sadece bi ssd taktım
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı olmazsa iş yapabilir, Vaio laptoplar herzaman piyasanın üstünde fiyattan çıkıyordu ama şu sıralar laptoplarda sözleri geçmiyor yine o tarz fiyat çekerlerse akılları yoktur.
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