Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu

Microsoft, Windows 10 işletim sistemine yönelik bir sonraki büyük güncellemenin tarihini -istemeden de olsa- açıkladı. Yazılım devi Windows 10 21H1 olarak anılan güncellemeyi bu yıl Haziran ayında kullanıma sunmayı planlıyor.İlginizi Çekebilir Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti
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Daha önce işletim sisteminin yeni sürümünün Mayıs ayında yayınlanacağı bildirilmişti. Şirkete ait resmi dokümanlarında ortaya çıkan bilgilere bakılırsa takvimde bir gecikme olacak. Güncelleme hizmet paketi olarak geleceği için çok büyük yenilikler içermesi beklenmiyor.
Güncelleme neler getirecek?
Windows 10 21H1, tamamen kalite iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine odaklanan bir sürüm olacak. Bununla birlikte Kernel Transaction Manager'daki tehlikeli bir güvenlik açığını gidereceği de söyleniyor.
Bu yılın daha da önem arz eden güncellemesi sonbaharda çıkış yapacak. Windows 10 21H2'nin işletim sistemine yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü kazandıracağı bildiriliyor. Konuyla ilgili somut detaylar önümüzdeki aylarda netleşecek.
https://www.windowslatest.com/2021/01/31/microsoft-may-have-just-revealed-next-big-windows-10-update-release-date/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo
ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten
Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?
Anlasilan eskiler hep en iyisi oluyor :D ... Millennium, Vista, Windows 8.x ler malum felaketleri haric :)
Yarısını Google Materyal Tasarım, diğer yarısını macOS'ten tasarımlar alarak yeni tasarım yaptık ayaklarını da artık bırakmalısınız. Direkt olarak diğer işletim sistemlerinin tasarımına benzeterek herkes sizin işletim sisteminizi sevecek diye bir durum yok. Kendi tasarım diliniz olan Metro ve Fluent Tasarımını harmanlayarak ve revize ederek güzel bir tasarım da ortaya koyabilirsiniz. Bununla ilgili tonca konsept tasarım var.