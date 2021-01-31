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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin yeni sürümü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket 21H1 olarak anılan güncellemenin çıkış tarihini yanlışlıkla açıkladı.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu
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    Microsoft, Windows 10 işletim sistemine yönelik bir sonraki büyük güncellemenin tarihini -istemeden de olsa- açıkladı. Yazılım devi Windows 10 21H1 olarak anılan güncellemeyi bu yıl Haziran ayında kullanıma sunmayı planlıyor.

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    Daha önce işletim sisteminin yeni sürümünün Mayıs ayında yayınlanacağı bildirilmişti. Şirkete ait resmi dokümanlarında ortaya çıkan bilgilere bakılırsa takvimde bir gecikme olacak. Güncelleme hizmet paketi olarak geleceği için çok büyük yenilikler içermesi beklenmiyor.

    Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu
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    Güncelleme neler getirecek?

    Windows 10 21H1, tamamen kalite iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine odaklanan bir sürüm olacak. Bununla birlikte Kernel Transaction Manager'daki tehlikeli bir güvenlik açığını gidereceği de söyleniyor.

    Bu yılın daha da önem arz eden güncellemesi sonbaharda çıkış yapacak. Windows 10 21H2'nin işletim sistemine yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü kazandıracağı bildiriliyor. Konuyla ilgili somut detaylar önümüzdeki aylarda netleşecek.



    https://www.windowslatest.com/2021/01/31/microsoft-may-have-just-revealed-next-big-windows-10-update-release-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    19 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARISLCK 3 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yov gardeşim windows 10 kaka en iyisi vindovs 7.
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    JourneyToTheWest 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    smart1978 (X Y) 2 dk. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Windows 7 yayginlasana kadar cok cektirdi :D ... XP de keza aynisi oldu ...

    Anlasilan eskiler hep en iyisi oluyor :D ... Millennium, Vista, Windows 8.x ler malum felaketleri haric :)
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    P pyramidhead52 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Genel olarak memnunum Windows'tan ama tasarım olarak halen bana çirkin geliyor nedense. Bu kişiye göre değişir tabii, beğenenler vardır muhakkak.
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    C cand. 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yine test ekibi olmadan verirler bozulur bir şeyler
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 58 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Düzeltmeniz gereken çok şey var MS, tek bir sürümde bunu yapamazsınız ama eğer herkesin seveceği bir işletim sistemi yapmayı düşünüyorsanız 2 yılınızı gömmeniz lazım.

    Yarısını Google Materyal Tasarım, diğer yarısını macOS'ten tasarımlar alarak yeni tasarım yaptık ayaklarını da artık bırakmalısınız. Direkt olarak diğer işletim sistemlerinin tasarımına benzeterek herkes sizin işletim sisteminizi sevecek diye bir durum yok. Kendi tasarım diliniz olan Metro ve Fluent Tasarımını harmanlayarak ve revize ederek güzel bir tasarım da ortaya koyabilirsiniz. Bununla ilgili tonca konsept tasarım var.
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