Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu

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Microsoft, Windows 10 işletim sistemine yönelik bir sonraki büyük güncellemenin tarihini -istemeden de olsa- açıkladı. Yazılım devi Windows 10 21H1 olarak anılan güncellemeyi bu yıl Haziran ayında kullanıma sunmayı planlıyor.

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Daha önce işletim sisteminin yeni sürümünün Mayıs ayında yayınlanacağı bildirilmişti. Şirkete ait resmi dokümanlarında ortaya çıkan bilgilere bakılırsa takvimde bir gecikme olacak. Güncelleme hizmet paketi olarak geleceği için çok büyük yenilikler içermesi beklenmiyor.

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Güncelleme neler getirecek?

Windows 10 21H1, tamamen kalite iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine odaklanan bir sürüm olacak. Bununla birlikte Kernel Transaction Manager'daki tehlikeli bir güvenlik açığını gidereceği de söyleniyor.

Bu yılın daha da önem arz eden güncellemesi sonbaharda çıkış yapacak. Windows 10 21H2'nin işletim sistemine yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü kazandıracağı bildiriliyor. Konuyla ilgili somut detaylar önümüzdeki aylarda netleşecek.

https://www.windowslatest.com/2021/01/31/microsoft-may-have-just-revealed-next-big-windows-10-update-release-date/

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