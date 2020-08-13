Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13 Ağustos Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.243, vefat sayısı 21, ağır hasta sayısı 647 ve iyileşen hasta sayısı da 968.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. " dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 13 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.439.814 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 744.385. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 276.398 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.933 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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