Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos)

    13 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 13 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,5b
    1
    20
    Diğer B...
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos)
    Tam Boyutta Gör

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13 Ağustos Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.243, vefat sayısı 21, ağır hasta sayısı 647 ve iyileşen hasta sayısı da 968

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)

    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. " dedi.

    Ayrıca Bkz. "Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 13 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 20.439.814 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 744.385. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 276.398 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.933 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 hf. en beğenilen thevincent
    Hocam , sağlık bakanı bile : "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. " diyorsa sizce vaka sayıları düşüyor mudur? Test sayıları 67 bini bulmuş olabilir dünkü test sayısı ve vaka sayısını bugün ile bir karşılaştırın bence.
    Hocam , sağlık bakanı bile : "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. " diyorsa sizce vaka sayıları düşüyor mudur? Test sayıları 67 bini bulmuş...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Bu saatten sonra zaren azalmasını beklemek saçma olur. Herkes iç içe her yer açık insanlar hastalı yokmuş gibi normal hayatına devam ediyor. Maske takmak dışında her şey eskisi gibi. Maske de bir işe yaramıyor, çoğu kişi ben dahil aynı maskeyi kullanıyoruz. Kim 3 saatten bir maskesini yeniliyor ki, yenilese bile ne olacak.
    Bu saatten sonra zaren azalmasını beklemek saçma olur. Herkes iç içe her yer açık insanlar hastalı yokmuş gibi normal hayatına devam ediyor. Maske takmak dışınd...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ray Kurzweil 1 hf.
    Great reset geliyor bu kış çok zor geçecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Geçen üniversiteye gittim bilinçli ve dikkatli olması gereken insanlara baktım afedersiniz ne maske var ne sosyal mesafe muhabbeti. Püfür püfür de sigara içenleri de gördüm, bu insanlar bilinçli değil abi ver tek tek 3-5 bin lira ceza bak sonra takıyorlar mı takmıyorlar mı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Acaba gerçek rakamları bilsek, herkes daha tedbirli mi olur?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold (R S) 1 hf.
    Piyasalarda toparlanamıyor ne yapacaz böyle belli değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ForNx 1 hf. (düzenlendi)
    adım kadar eminim vaka sayısı ilk baştakinden daha çok olucak kışın artacak çünkü insanlar soğukta daha çok solunuma gereksinim duyar ve daha çok kapalı mekana girme ihtiyacı duyar.edit:kışın kafeleri açık tutmak tam bir korona partisi avı için zemin oluşturur umarım açık tutmazlar. soguk hava varken dışarıda ateşi olan insan içeri girdiğinde ateşi sadece girişte ölçüldüğünü düşünün bu bir çözüm değil her koronalı kişide ateşi yüksek diye bir şeyde yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 1 hf. ForNx
    Her akşam kafeler dolu valla maskesiz mis gibi oturuyorlar Açık havada yürürken maske takıyorlar kafede restoranda maskesiz oturuyorlar.. Çok bilinçli bir milletiz
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Babahalleder 1 hf.
    Ay sonlarına doğru yasaklara hazır olun,kaynak;aklım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 1 hf.
    bu daha başlangıç...Yasaklar geri gelecek öküzler laf anlamıyor bitti sanıyoralr
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IceRulez (Osman R.F) 1 hf.
    Sokakta maskeyi düzgün takmamış yada maske takmamış insanları ciddiye alamıyorum. Gerçekten beyinleri çalışmıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İAmSterdam06 1 hf.
    Kovid yüzünden aile bağlarım kalmadı desem yalan olmaz. Şu virüsü ciddiye almayıp benim aldığım önlemlerin içine eden aile üyelerimle tek tek iletişimi kopardım, anca telden veya kamerayla görüşüyoruz. Yapacak bişeyim yok, korumam gereken insanlar var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3527 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, covid-19 ve
    6 etiket daha kovid-19 coronavirus koronavirüs Türkiye Haberleri koronavirüs vaka sayısı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay 1 hf. Facebook, platin üye olarak Linux Vakfı'na dahil oldu 1 hf. ARM satışına Nvidia daha yakın 1 hf. Apacer: DRAM ve NAND bolluğu devam edecek 1 hf. PS5 kontrolcüsü daha büyük bataryaya sahip olacak 1 hf. Microsoft Store'da büyük PC ve Xbox oyun indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. Motorola Razr 2'nin tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 1635 km menzile sahip hidrojen yakıtlı süper otomobil: Hyperion XP-1 1 hf. 4K konferans kamerası "Logitech Meetup incelemesi" 1 hf. Rüzgâr ve Güneş enerjisi, küresel elektrik üretiminin %10’luk dilimini karşılayarak rekor kırdı 1 hf. Trust hem kablolu hem kablosuz kullanılan kafa üstü kulaklıklar duyurdu 1 hf. LTE güvenlik açığı, hackerların mobil çağrıları dinlemesine izin veriyor 1 hf. GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 1000 kilometre menzil barajını geçti 1 hf. Daimler emisyon skandalında ABD’nin toplam cezası yaklaşık 3 milyar dolar 1 hf. Trust iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 1 hf. Tesla’nın Çin’de verdiği iş ilanı yeni bir otomobil modelini işaret ediyor olabilir 1 hf. Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı! 1 hf. Bayraktar AKINCI TİHA ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı 1 hf. Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos) Sonraki Bilim insanları sıradan kırmızı tuğlaları elektrik depolayan süper kapasitörlere dönüştürdüler 1 hf. Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor 1 hf. Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman 1 hf. Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı 1 hf. YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama 1 hf. Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir 1 hf. Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor 1 hf. Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor 1 hf. Huawei telefonları yakında tam ekran parmak izi okuyucuya kavuşacak 1 hf. Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı 1 hf. Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti 1 hf. Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu 1 hf. Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu 1 hf. Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı 1 hf. Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası 1 hf. Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor 1 hf. Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor 1 hf. Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak 1 hf. 2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız