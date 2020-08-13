Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor

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Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarındaki daralmayla birlikte dijital abonelik hizmetlerine ağılık veren Apple, tüm hizmetlerini tek planda bir araya getiren yeni bir abonelik teklifi sunmaya hazırlanıyor. Apple One adındaki teklifin Ekim ayında gerçekleştirilecek olan iPhone 12 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu"

Apple One ile servisler bir araya geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardıklarına göre Apple kullanıcıları, Apple One programıyla birkaç Apple servisine tek pakette abone olabilecek. Hizmetlere ayrı ayrı abone olmaktansa daha uygun fiyata tek pakette abone olma imkanı tanıyacak olan bu program sayesinde, kullanıcılar daha fazla Apple hizmeti için ödeme yapmaya teşvik edilmiş olacak.

Kullanıcıların karşısına çeşitli abonelik seçenekleriyle çıkacak olan Apple One, temel pakette Apple Music ve Apple TV+ hizmetlerini bir arada sunacak. Bir üst pakette, hizmetlerin içerisine Apple Arcade'ın de eklenmesi beklenirken, en üst pakette ise Apple News ve ekstra iCloud saklama alanının da paket içeriğine dahil edileceği düşünülüyor. Üstelik tüm paketler, 6 kişiye kadar ortak kullanıma izin veren aile paylaşımı opsiyonuna da sahip olacak

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Fitness servisi geliyor

Apple One, yeni bir servisi de beraberinde getireceğe benziyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple; iPhone, iPad ve Apple TV için içerisinde sanal fitness ve egzersiz derslerinin yer aldığı yeni bir abonelik hizmeti başlatacak. "Fit" veya "Fitness" olarak isimlendirilmesi beklenen yeni bir uygulama içerisinde sunulacak olan bu hizmet de yine Apple One programına dahil edilecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/apple-readies-apple-one-subscription-bundles-to-boost-services

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