İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı

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Intel’in paylaşılan iş istasyonu segmenti yol haritası firmanın planlarına ışık tutuyor. Bununla birlikte tablonun eski olabileceği üzerinde duruluyor.

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Alder Lake-S'in çıkış penceresi

Son paylaşılan tabloya göre iş istasyonlarına güç verecek Alder Lake-S işlemcileri bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Buna karşın tabloda Rocket Lake-S’in 2020 yılının başları için planlanmış olması görselin eski olabileceğini akla getiriyor.

Diğer taraftan LGA 1700 soketiyle birlikte 20 PCIe kanalı ve 35-125 arası TDP değerleri Alder Lake-S'in satır başları olarak listelenmiş.

Ayrıca Bkz. "Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi"

Tabloya göre son kullanıcı odaklı Rocket Lake-S işlemcileri ise 8+8 konfigürasyonlu modelle birlikte yılın 3. çeyreğinde bizlerle olacak. Küçük çekirdeklerin bulunmayacağı 6+0 işlemci ise bir sonraki çeyreğin başlarına konumlandırılmış. Yol haritasının değişip değişmediğini zaman gösterecek.

https://videocardz.com/newz/intel-roadmap-with-alder-lake-s-workstation-cpus-planned-for-q3-2021-has-been-leaked

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