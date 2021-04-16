İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı

Intel’in paylaşılan iş istasyonu segmenti yol haritası firmanın planlarına ışık tutuyor. Bununla birlikte tablonun eski olabileceği üzerinde duruluyor.İlginizi Çekebilir LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali
Alder Lake-S'in çıkış penceresi
Son paylaşılan tabloya göre iş istasyonlarına güç verecek Alder Lake-S işlemcileri bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Buna karşın tabloda Rocket Lake-S’in 2020 yılının başları için planlanmış olması görselin eski olabileceğini akla getiriyor.
Diğer taraftan LGA 1700 soketiyle birlikte 20 PCIe kanalı ve 35-125 arası TDP değerleri Alder Lake-S'in satır başları olarak listelenmiş.
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Tabloya göre son kullanıcı odaklı Rocket Lake-S işlemcileri ise 8+8 konfigürasyonlu modelle birlikte yılın 3. çeyreğinde bizlerle olacak. Küçük çekirdeklerin bulunmayacağı 6+0 işlemci ise bir sonraki çeyreğin başlarına konumlandırılmış. Yol haritasının değişip değişmediğini zaman gösterecek.
https://videocardz.com/newz/intel-roadmap-with-alder-lake-s-workstation-cpus-planned-for-q3-2021-has-been-leaked Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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