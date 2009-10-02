Ve ATi Radeon HD 5870 1GHz'in üzerine çıkartıldı, işte detaylar

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunarak Nvidia'nın önüne geçmeyi başaran AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinden oluşan serinin performans, teknolojik üstünlük ve hız aşırtma konularında rakipsiz olduğunun altını çiziyor.
Bir önceki jenerasyonda Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz ve üstü saat hızlarına olanak tanıyarak overclock konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren AMD, Cypress (RV870) kod adını taşıyan ve 2 milyardan fazla transistör içeren DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlem ünitesiyle, saf performansın yanında yüksek hız aşırtma başarımı da vaat ediyor.
ATi Radeon HD 5800 serisi için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller henüz satışa sunulmuş olmasa da, profesyonel kullanıcılar mevcut modeller için hız aşırtma çalışmalarına başladı. Grafik işlemci çalışma geriliminin arttırılmasına olanak tanıyan Voltage Tweak uygulamasıyla Radeon HD 5870 modelinin 1GHz'in üzerine çıkartılabileceğini açıklayan Asus'un bu iddiası Kinc tarafından doğrulandı. Açıklanan bilgilere göre, yapılan hız aşırtma çalışmasında vGPU değerleri 1.015v'den 1.330v'ye çıkartılan dört adet Asus Radeon HD 5870, standart soğutucuları kullanılarak 1GHz'in üzerine çıkartıldı. Grafik işlemci frekansları 850MHz'den 1035MHz'e, bellek hızları da 4800MHz'den 5160MHz'e çıkartılan ekran kartları, standart soğutucusu ile 4257MHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisinin güç verdiği ve Asus'un X58 yonga setli P6T7 WS SuperComputer anakartının kullanıldığı sistemde 3DMark Vantage (Extreme Preset) skoru da alındı. Yayınlanan skor bilgilerine göre 4 yollu Radeon HD 5870 ile gerçekleştirilen Crossfire X testinde X26,332 sonucuna ulaşılan testte GT1 skoru 79.49 fps, GT2 skoru ise 74.83 fps olarak kaydedildi. Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz. ATi Radeon HD 5870 için özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.
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Grafik işlemci çalışma geriliminin arttırılmasına olanak tanıyan Voltage Tweak uygulamasıyla Radeon HD 5870 modelinin 1GHz'in üzerine çıkartılabileceğini açıklayan Asus'un bu iddiası Kinc tarafından doğrulandı. Açıklanan bilgilere göre, yapılan hız aşırtma çalışmasında vGPU değerleri 1.015v'den 1.330v'ye çıkartılan dört adet Asus Radeon HD 5870, standart soğutucuları kullanılarak 1GHz'in üzerine çıkartıldı.
Grafik işlemci frekansları 850MHz'den 1035MHz'e, bellek hızları da 4800MHz'den 5160MHz'e çıkartılan ekran kartları, standart soğutucusu ile 4257MHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisinin güç verdiği ve Asus'un X58 yonga setli P6T7 WS SuperComputer anakartının kullanıldığı sistemde 3DMark Vantage (Extreme Preset) skoru da alındı. Yayınlanan skor bilgilerine göre 4 yollu Radeon HD 5870 ile gerçekleştirilen Crossfire X testinde X26,332 sonucuna ulaşılan testte GT1 skoru 79.49 fps, GT2 skoru ise 74.83 fps olarak kaydedildi.
Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.
ATi Radeon HD 5870 için özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.
ttn ye bu konuda katılıyorum bundan çook uzun seneler önce bir 9200 den memnun kaldım başka kaç kişiye kart aldıysak ağladı adamlar sonunda nvidia ya döndüler.
1 ghz mi ? istediği kadar hızlı olabilir düzgün çalışamadıktan sonra bir işe yaramıyacaktır. sağlam bir oc ile stabil olarak reset çakmadan veya hata vermeden çalışan adam akıllı bir ati bilen varmı ?
eşşek yüküyle binilmiş gtx295 sli gördüm tas tamam testi bitirebildi defalarca hemde herseferinde değerleri yükseltilmek kaydıyla tekrar tekrar teste sokuldu kartlar.
arkadaşım her 2 firmadada hata alma olasılığı vardır, ati kartlarda nvidia ya nazaran hatalar biraz daha fazladır, driver kurup kaldırmayı bilmeyen adam, kart nasıl kullanılır bilmeyen adam hata alabilir doğaldır, ancak bunu hiçbir firmaya mal edemez o kendi beceriksizliği ve bilgisizliğidir.
koca bir paragraf sacmalik.
2002 den beri leadtek 6600td ve 9800gt kartlar hariç hep ati kullandım hiç hata almadım sizde bir hata olmasın.......
gpu skorun 40.000 falan olması gerekmıyor mu?
Kimin fake üyeliğisin sen?
Bunu gordukten sonra AMD/ATI aleyhine yorum yapmak icin koyu bir fanatik olmak gerekir.
şimdi 5870 dünyanın en iyi tek GPU lu ekran kart (açık ara ile hemde). bu fiyatı ruyamızda goruyorduk GTX 280, GTX 285 ve 8800GTX çıktıklarında fiyata itiraz ediliyormuydu acaba, ki hep fiyatlar 700 ve 800 dolar + kdv idi ????
arkadaşlar 4770 ve 4870 de bu 1ghz görmüştü gibi yorumlar çok saçma bence aynı kartlar değiller sonuçda barındırdıkları özelikler çok farklı çektikleri wattları transistör sayıları rob sayısı vs vs bu sölediniz kartlara nazaran çokdaha güçlü bi kart sınırlarının son noktalarında hatta bana kalırsa zaten pcb boyutun büyüme sebebide bu olsa gerek örneğin 4770 zaten bir çok özelikten mahrum kalan bi kartdı heryanından bişiler kırpılmıştı o yüzen çok rahat bi şekilde o/c oluyodu ama bu denli özelik barındıran bi kartın 1ghz görmesi normal çok daha fazlasını beklemiyodum zaten ben çünki kart tamamıyla 4890 la bire bir sadece 4890 nm küçültüp üzerine transistör eklenip iki katı rob iki katı shader vs vs eklenmiş hali ama 4890 özeliklerine yakın bi şekilde donatılsaydı ve 40nm olsaydı bende 1ghz çok üstünde çalışmasını beklerdim açıkcası