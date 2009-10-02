Ve ATi Radeon HD 5870 1GHz'in üzerine çıkartıldı, işte detaylar

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunarak Nvidia'nın önüne geçmeyi başaran AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinden oluşan serinin performans, teknolojik üstünlük ve hız aşırtma konularında rakipsiz olduğunun altını çiziyor.

Bir önceki jenerasyonda Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz ve üstü saat hızlarına olanak tanıyarak overclock konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren AMD, Cypress (RV870) kod adını taşıyan ve 2 milyardan fazla transistör içeren DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlem ünitesiyle, saf performansın yanında yüksek hız aşırtma başarımı da vaat ediyor.