Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve ATi Radeon HD 5870 1GHz'in üzerine çıkartıldı, işte detaylar

Dünyanın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olan ATi HD 5870, hız aşırtma ile gücüne güç katıyor. Yapılan çalışmayla GPU hızı 1035MHz'e çıkartıldı!
9 yıl
8,3b
1
51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunarak Nvidia'nın önüne geçmeyi başaran AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinden oluşan serinin performans, teknolojik üstünlük ve hız aşırtma konularında rakipsiz olduğunun altını çiziyor.

Bir önceki jenerasyonda Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz ve üstü saat hızlarına olanak tanıyarak overclock konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren AMD, Cypress (RV870) kod adını taşıyan ve 2 milyardan fazla transistör içeren DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlem ünitesiyle, saf performansın yanında yüksek hız aşırtma başarımı da vaat ediyor.

ATi Radeon HD 5800 serisi için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller henüz satışa sunulmuş olmasa da, profesyonel kullanıcılar mevcut modeller için hız aşırtma çalışmalarına başladı.

Ve ATi Radeon HD 5870 1GHz'in üzerine çıkartıldı, işte detaylar
Tam Boyutta Gör

Grafik işlemci çalışma geriliminin arttırılmasına olanak tanıyan Voltage Tweak uygulamasıyla Radeon HD 5870 modelinin 1GHz'in üzerine çıkartılabileceğini açıklayan Asus'un bu iddiası Kinc tarafından doğrulandı. Açıklanan bilgilere göre, yapılan hız aşırtma çalışmasında vGPU değerleri 1.015v'den 1.330v'ye çıkartılan dört adet Asus Radeon HD 5870, standart soğutucuları kullanılarak 1GHz'in üzerine çıkartıldı.

Grafik işlemci frekansları 850MHz'den 1035MHz'e, bellek hızları da 4800MHz'den 5160MHz'e çıkartılan ekran kartları, standart soğutucusu ile 4257MHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisinin güç verdiği ve Asus'un X58 yonga setli P6T7 WS SuperComputer anakartının kullanıldığı sistemde 3DMark Vantage (Extreme Preset) skoru da alındı. Yayınlanan skor bilgilerine göre 4 yollu Radeon HD 5870 ile gerçekleştirilen Crossfire X testinde X26,332 sonucuna ulaşılan testte GT1 skoru 79.49 fps, GT2 skoru ise 74.83 fps olarak kaydedildi.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

ATi Radeon HD 5870 için özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
superms 9 yıl
iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecarpar 9 yıl
Ati ise at çöpe Nvidia ise koy sepete.
ttn ye bu konuda katılıyorum bundan çook uzun seneler önce bir 9200 den memnun kaldım başka kaç kişiye kart aldıysak ağladı adamlar sonunda nvidia ya döndüler.
1 ghz mi ? istediği kadar hızlı olabilir düzgün çalışamadıktan sonra bir işe yaramıyacaktır. sağlam bir oc ile stabil olarak reset çakmadan veya hata vermeden çalışan adam akıllı bir ati bilen varmı ?
eşşek yüküyle binilmiş gtx295 sli gördüm tas tamam testi bitirebildi defalarca hemde herseferinde değerleri yükseltilmek kaydıyla tekrar tekrar teste sokuldu kartlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 9 yıl
ecarpar

Ati ise at çöpe Nvidia ise koy sepete.
ttn ye bu konuda katılıyorum bundan çook uzun seneler önce bir 9200 den memnun kaldım başka kaç kişiye kart aldıysak ağladı adamlar sonunda nvidia ya döndüler.
1 ghz mi ? istediği kadar hızlı olabilir düzgün çalışamadıktan sonra bir işe yaramıyacaktır. sağlam bir oc ile stabil olarak reset çakmadan veya hata vermeden çalışan adam akıllı bir ati bilen varmı ?
eşşek yüküyle binilmiş gtx295 sli gördüm tas tamam testi bitirebildi defalarca hemde herseferinde değerleri yükseltilmek kaydıyla tekrar tekrar teste sokuldu kartlar.

arkadaşım her 2 firmadada hata alma olasılığı vardır, ati kartlarda nvidia ya nazaran hatalar biraz daha fazladır, driver kurup kaldırmayı bilmeyen adam, kart nasıl kullanılır bilmeyen adam hata alabilir doğaldır, ancak bunu hiçbir firmaya mal edemez o kendi beceriksizliği ve bilgisizliğidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leop 9 yıl

ecarpar

Ati ise at çöpe Nvidia ise koy sepete.
ttn ye bu konuda katılıyorum bundan çook uzun seneler önce bir 9200 den memnun kaldım başka kaç kişiye kart aldıysak ağladı adamlar sonunda nvidia ya döndüler.
1 ghz mi ? istediği kadar hızlı olabilir düzgün çalışamadıktan sonra bir işe yaramıyacaktır. sağlam bir oc ile stabil olarak reset çakmadan veya hata vermeden çalışan adam akıllı bir ati bilen varmı ?
eşşek yüküyle binilmiş gtx295 sli gördüm tas tamam testi bitirebildi defalarca hemde herseferinde değerleri yükseltilmek kaydıyla tekrar tekrar teste sokuldu kartlar.


koca bir paragraf sacmalik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comanchee 9 yıl

ecarpar

Ati ise at çöpe Nvidia ise koy sepete.
ttn ye bu konuda katılıyorum bundan çook uzun seneler önce bir 9200 den memnun kaldım başka kaç kişiye kart aldıysak ağladı adamlar sonunda nvidia ya döndüler.
1 ghz mi ? istediği kadar hızlı olabilir düzgün çalışamadıktan sonra bir işe yaramıyacaktır. sağlam bir oc ile stabil olarak reset çakmadan veya hata vermeden çalışan adam akıllı bir ati bilen varmı ?
eşşek yüküyle binilmiş gtx295 sli gördüm tas tamam testi bitirebildi defalarca hemde herseferinde değerleri yükseltilmek kaydıyla tekrar tekrar teste sokuldu kartlar.



2002 den beri leadtek 6600td ve 9800gt kartlar hariç hep ati kullandım hiç hata almadım sizde bir hata olmasın.......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 9 yıl
Ati İyi Gidiyor... Bakalım yeşilliler ne dicek buna? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 9 yıl
11500 puan core216 gtx260 la alınıyor 2x olsa 20.000- 23.000 eder yanı ki bu bıde gtx 260

gpu skorun 40.000 falan olması gerekmıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
ne güzel :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ttn 9 yıl
isterse 5 ghz işlemci yapsın boşşş. 4830 aldım 2 kezdeğişti 6 aydır kullanamadım.. en sonunda iade aldılar gittim sparkle gtx265 calibre aldım kafam rahat..10 ghz olsa nolurki. bu atiyle uğraşan bilir..10 kişiden 4 kişi memnunsa 6 kişi şikayetçi..450 tl buna vereceğime 400 tlye gtx260 almak daha huzur veriyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 9 yıl

ttn

isterse 5 ghz işlemci yapsın boşşş. 4830 aldım 2 kezdeğişti 6 aydır kullanamadım.. en sonunda iade aldılar gittim sparkle gtx265 calibre aldım kafam rahat..10 ghz olsa nolurki. bu atiyle uğraşan bilir..10 kişiden 4 kişi memnunsa 6 kişi şikayetçi..450 tl buna vereceğime 400 tlye gtx260 almak daha huzur veriyor..


Kimin fake üyeliğisin sen?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 9 yıl
X26332
Bunu gordukten sonra AMD/ATI aleyhine yorum yapmak icin koyu bir fanatik olmak gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nresul 9 yıl
5870 1ghz olsa neolur normalden fazla fark yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayakliPC 9 yıl
Vantage puanı dediğin böyle olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thengir 9 yıl
fiyat 800 liracık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhamadko 9 yıl
thengir

fiyat 800 liracık :D


şimdi 5870 dünyanın en iyi tek GPU lu ekran kart (açık ara ile hemde). bu fiyatı ruyamızda goruyorduk GTX 280, GTX 285 ve 8800GTX çıktıklarında fiyata itiraz ediliyormuydu acaba, ki hep fiyatlar 700 ve 800 dolar + kdv idi ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 9 yıl
adilazimdegilx çok sağol cevap için.
arkadaşlar 4770 ve 4870 de bu 1ghz görmüştü gibi yorumlar çok saçma bence aynı kartlar değiller sonuçda barındırdıkları özelikler çok farklı çektikleri wattları transistör sayıları rob sayısı vs vs bu sölediniz kartlara nazaran çokdaha güçlü bi kart sınırlarının son noktalarında hatta bana kalırsa zaten pcb boyutun büyüme sebebide bu olsa gerek örneğin 4770 zaten bir çok özelikten mahrum kalan bi kartdı heryanından bişiler kırpılmıştı o yüzen çok rahat bi şekilde o/c oluyodu ama bu denli özelik barındıran bi kartın 1ghz görmesi normal çok daha fazlasını beklemiyodum zaten ben çünki kart tamamıyla 4890 la bire bir sadece 4890 nm küçültüp üzerine transistör eklenip iki katı rob iki katı shader vs vs eklenmiş hali ama 4890 özeliklerine yakın bi şekilde donatılsaydı ve 40nm olsaydı bende 1ghz çok üstünde çalışmasını beklerdim açıkcası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 9 yıl
physx basit bişey gibi gelsede gerçekten oyunu çok güzel yapıyor batman örümcek ağları bile hareketliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8333 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
overclock, amd ve
2 etiket daha asus radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl GTX280M SLI'lı dizüstü Monster Mercek altında 9 yıl BIOSTAR T-Power X58 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim