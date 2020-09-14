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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı

    Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 31 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle ilgili ikinci el oto pazarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı
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    Otomotiv sektöründe şok etkisi yaratan ÖTV düzenlemesi sonrası sınırlı sayıdaki yerli modellerde küçük bir indirim yaşanırken, özellikle lüks segmentteki otomobillerde fahiş fiyat artışları meydana geldi. Peki ÖTV düzenlemesinin ardından ikinci el fiyatlarında durum ne?

    Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 31 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle ilgili ikinci el oto pazarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, sadece 10 günde genel olarak tüm ikinci el otomobillerde yüzde 10 civarında fiyat artışı yaşandığını dile getirdi.

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    Karakaş, konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

    "Kısıtlı yerli modellerde hatırı sayılır bir indirim olunca, bu modellerin ikinci el fiyatlarının artışında küçük bir frenleme olacağı aşikar. Fakat birçok otomobili ilgilendiren matrah düzenlemesi, özellikle lüks segmentteki araçlara çok ciddi etki yaratacaktır. Öngörümüz, bu ayın sonuna kadar belirli premium modellerde yüzde 20, alt segmentte vergi matrahına takılıp zam gelen araçlarda ortalama yüzde 10 fiyat artışı olması."

    "Fiyat istikrarsızlığı bir süre daha devam edecek"

    İkinci eldeki hareketliliğin yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyleyen Karakaş, " İkinci ele olan talep artışı devam etse de, fiyat istikrarsızlığı bir süre daha devam edecek, bu durum ikinci el otomotiv sektörüne olumsuz yönde etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.



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    CrowMeister (Furkan ) 2 sa. en beğenilen
    Hayır anlamıyorum, Tofaş denilen hurda 100.000Tl olunca mı acaba "biz yanlış yapıyoruz" diyecekler acaba..
    Yanıtla +20
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    Alqu 1 sa.
    Ben bu saatten sonra batalım diye oyumu atıcam ampüle. Bu ampül öyle bir ampül ki yandıkça bizi kavuruyor...



    Aileden mirasiyim oda erirse umrumda değil insanlar dibi görmeden akıllanmayacak.
    Ben bu saatten sonra batalım diye oyumu atıcam ampüle. Bu ampül öyle bir ampül ki yandıkça bizi kavuruyor... Aileden mirasiyim oda erirse umr...
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    symbiat (symbiat karalama) 1 sa.
    adi gecen problemi cozmek icin herkes bir yorum yapmis, ben cozumunu bilmem ama eskilerden sevdigim bir sozu buraya birakir giderim: it iti isirmaz
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    Holk (Holk Holk) 1 sa.
    Yüksek vergi denen şey bizi bitirdi. Devletin hatalı ekonomik politikalarını neden biz üstlenelim? Bu halka bu reva mı?
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    Alqu 1 sa.
    Ben bu saatten sonra batalım diye oyumu atıcam ampüle. Bu ampül öyle bir ampül ki yandıkça bizi kavuruyor...



    Aileden mirasiyim oda erirse umrumda değil insanlar dibi görmeden akıllanmayacak.
    Yanıtla +6
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    gowlet 2 sa.
    O vergiler bir düşse sıfır araçlarda ben görücem o çakalları seve seve düşecekler o fahişinden fiyatları.
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    rylai2113 (Mustafa Tufan GÜNDOĞAN) 2 sa.
    Bu işin önlemini almak çok basit. Hükumet bir karar açıklayacak ve önden araç satışını yasaklayacak. Adamlar özellikle bir gurup var halk otomobili meşhur 6 aydan önce araç teslim etmeyerek zaten yıllardır bir piyasa oluşturuyor. Yasaklayıp delene ağır yaptırım uygulayacak o zaman stokları görün bakalım nasıl olacak. Alışmışlar satma riski olmadan araç pazarlamaya.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    Bu böyle her yıl zamlanarak gidecek.
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    Mugetsuga 2 sa.
    Otomobil ile mi maaş alıyorsunuz?
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    Jon_Kar 2 sa.
    Kardesim vatandaşın arabayla ne işi var
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    CrowMeister (Furkan ) 2 sa. en beğenilen
    Hayır anlamıyorum, Tofaş denilen hurda 100.000Tl olunca mı acaba "biz yanlış yapıyoruz" diyecekler acaba..
    Yanıtla +20
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    monacomen 2 sa.
    Bizim insanımızda hayattaki en önemli şey araba. Çoluk çocuk yetişkin farketmez, Almanlar kaça hangi arabaya kaça biniyor bizde ne var, Amerikada araba fiyatları nedir, bizde ne kadar. Ekmek, su, geçim, enflasyon, hayat pahalılığını bile sadece arabaya fiyatlarına göre hesaplayabiliyoruz. Araban var ise zengin ve varlıklı görünüyorsun yok ise direkt fakirsin mantığında bakan garip bir zavallı ego üzerine inşa edilmiş bir sistem üzerinde yaşıyoruz. Bunun farkında olacak ki devlet krizlerde toplumsal moral bozukluğu artmasın deyü minimum faiz ile taşıt ve ev kredisi dağıtımı ile insanların moralini yükseltti. En dandik semtlerde bile şu an mahalle köşeleri son model otomobiller ile dolu. Millet pandemi sonrası yaşayacağı mali krizleri düşünmek yerine bir araba alarak hayatlarını garanti altına aldıklarını düşünmeleri doğru da aslında. Altın gibi değerlenir bu deyip altında dolarda değerlenen paraları bozdurup arabaya yatırıp fiyatları artınca bir de oradan satıp köşe olacaklar. Ama gelecek işsizlik ve mali krizle kaybedilen işlerini bu al sat karşılar mı bilinmiyor, kaçı taşıt ve ihtiyaç kredisini geri ödeyebilecek kaçı hacze uğrayacak veya kredi borçları silinsin diye seçim öncesi sokaklara çıkacak göreceğiz. Yani uyanık milletiz bence bize bir şey olmaz, hem arabası var zengin görünümlü hem de sivri zeka al sat ile dünyada krizleri atlatarak ayakta duracağımıza inanıyorum garip bir şekilde.
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    Alqu 1 sa. monacomen
    Hükümdar izin vermezse eşkiya kervan basamaz. Sen kuralları öyle bir koyarsın ki insanlar otomatikman düzgün yaşamak zorunda kalır sence vergiler düşük olsa araç fiyatları ucuz olsa bir araçtan 20-30 k kar elde edilebilecek bir ekonomi olmasa mesela bir arabadan 1 k falan kar elde edilse insanlar bu yollara girer mi ? Benim elimdeki 3 sene önce aldığım telefon pahalanmışsa bunun tanımını ben yapamam mesela.Şuan bakıyorsun ekonomiye her gün kötüye gidiyor ihtiyacımı bugün almasam yarın kesin pahalanacak neden ? Çünkü soyuyorlar kötüye kötü bile demiyorlar sorunları görmüyorlar...pandemiden öncede durum böyleydi son 6 Senedir sürekli geriye giden bir ekonomi var ama bunu söylemek bile hata kötü giden bir şeyi söylemezsek çözemeyiz ama bizde söyleyince hainlik sayılıyor...pandemi bozuk ekonominin bozulma hızını artırdı başka etkisi olmadı ölüm sürecini erkene çekti hızlandırdı gibi bir şey... Hasta kalp masajı bekliyor ama henüz hasta olduğu bile kabul edilmiyor...arabayı yatırım aracına dönüştürenler ekonomi yönetmeyi bilmeyen veya kasıtlı kendi keyifleri için yönetmeyenlerdir. Avrupa insanında böyle şeyler çok olmuyor neden çok mu ahlaklılar hayır sadece yöneticileri kuralları kendilerine göre çeviremiyor o kurallar sabit gelen giden yöneticiler oluyor bizde başa gelene tapıldığı için kuralları yıkmalarına müsade ediliyor bizde seçimi kazanmak için bile kural değiştirenler var
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    1614 kez okundu.
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