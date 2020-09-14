ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı

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Otomotiv sektöründe şok etkisi yaratan ÖTV düzenlemesi sonrası sınırlı sayıdaki yerli modellerde küçük bir indirim yaşanırken, özellikle lüks segmentteki otomobillerde fahiş fiyat artışları meydana geldi. Peki ÖTV düzenlemesinin ardından ikinci el fiyatlarında durum ne?

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 31 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle ilgili ikinci el oto pazarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, sadece 10 günde genel olarak tüm ikinci el otomobillerde yüzde 10 civarında fiyat artışı yaşandığını dile getirdi.

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Karakaş, konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kısıtlı yerli modellerde hatırı sayılır bir indirim olunca, bu modellerin ikinci el fiyatlarının artışında küçük bir frenleme olacağı aşikar. Fakat birçok otomobili ilgilendiren matrah düzenlemesi, özellikle lüks segmentteki araçlara çok ciddi etki yaratacaktır. Öngörümüz, bu ayın sonuna kadar belirli premium modellerde yüzde 20, alt segmentte vergi matrahına takılıp zam gelen araçlarda ortalama yüzde 10 fiyat artışı olması."

"Fiyat istikrarsızlığı bir süre daha devam edecek"

İkinci eldeki hareketliliğin yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyleyen Karakaş, " İkinci ele olan talep artışı devam etse de, fiyat istikrarsızlığı bir süre daha devam edecek, bu durum ikinci el otomotiv sektörüne olumsuz yönde etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.

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