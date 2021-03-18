Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi

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2018 yılında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok da başarılı bulunmayan Venom filminin devam filmi bir kez daha ertelendi.

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Normalde ilk başta 2 Ekim 2020'de vizyona girmesi beklenen film, salgın sebebiyle 25 Haziran 2021'e ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de salgın sebebiyle Venom 2 bir kez daha ertelendi ve yeni vizyon tarihi 17 Eylül 2021 oldu.

Ertelenen filmler sebebiyle 2021'in ikinci yarısı şu an bile bir hayli dolu. 2021'in ilk yarısında yüksek gişe beklentisi olan filmler de büyük bir ihtimalle ertelenecektir. Özellikle Disney'in yeni Marvel filmi Black Widow'un durumu fazlasıyla merak ediliyor.

Venom 2, Venom: Let There Be Carnage ismi ile vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Serkis, senaristliğini ise Kelly Marcel üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott ve Sean Delaney gibi isimler bulunuyor.

https://www.ign.com/articles/venom-2-postponed-to-2021-new-title-announced

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