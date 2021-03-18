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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi

    Tom Hardy'nin başrolünde olduğu Venom filminin devam filmi Venom: Let There Be Carnage, bir kez daha ertelendi ve toplamda film yaklaşık bir yıl ertelenmiş oldu.
    18 Mart 2021, 20:30 (5 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi
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    2018 yılında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok da başarılı bulunmayan Venom filminin devam filmi bir kez daha ertelendi.

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    Normalde ilk başta 2 Ekim 2020'de vizyona girmesi beklenen film, salgın sebebiyle 25 Haziran 2021'e ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de salgın sebebiyle Venom 2 bir kez daha ertelendi ve yeni vizyon tarihi 17 Eylül 2021 oldu. 

    Ertelenen filmler sebebiyle 2021'in ikinci yarısı şu an bile bir hayli dolu. 2021'in ilk yarısında yüksek gişe beklentisi olan filmler de büyük bir ihtimalle ertelenecektir. Özellikle Disney'in yeni Marvel filmi Black Widow'un durumu fazlasıyla merak ediliyor. 

    Venom 2, Venom: Let There Be Carnage ismi ile vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Serkis, senaristliğini ise Kelly Marcel üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott ve Sean Delaney gibi isimler bulunuyor.



    https://www.ign.com/articles/venom-2-postponed-to-2021-new-title-announced
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sevgili Andy abimizin nasıl film sunacağını merak ediyorum.
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