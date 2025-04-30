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    Thunderbolts'a dair ilk yorumlar paylaşıldı; Eleştirmen puanı dikkat çekici

    Marvel'ın bu hafta gösterime girecek yeni filmi Thunderbolts'a dair ilk yorumlar paylaşıldı. Son dönemde hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Marvel, bu kez izleyicileri şaşırtabilir.

    Thunderbolts Tam Boyutta Gör
    Bir dönem başarı hikâyeleriyle adından söz ettiren Marvel, son dönemde daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelmeye başladı. Üst üste gelen bu hayal kırıklıkları, yeni Marvel filmlerine olan güveni de azalttı. Bu yüzden pek çok kişi Thunderbolts'a da şüpheyle bakıyordu. Ancak gelen ilk yorumlar, Marvel'ın bu kez izleyicileri şaşırtabileceğini gösteriyor.

    Thunderbolts'un Eleştirmen Puanları Beklenenin Üzerinde

    2 Mayıs'ta dünya genelinde gösterime girecek olan Thunderbolts, geçtiğimiz günlerde eleştirmenlere gösterildi. Basın gösterimine katılan eleştirmenlerin ilk yorumlarını paylaşmasıyla birlikte, filmin eleştirmen puanı da belli oldu. Thunderbolts'un eleştirmen puanı bugün itibarıyla MetaCritic'te 69, RottenTomatoes'ta ise %88.

    Bu eleştirmen puanları, Thunderbolts'un son dönemde çıkan Marvel işleri arasında en beğenilen yapımlardan biri yapıyor. Çünkü Avengers: Endgame'den sonra sadece Spider-Man: No Way Home ve Shang-Chi bundan daha yüksek puanlar alabildi. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels, Captain America: Brave New World gibi filmler ise 50 puanı geçmekte bile zorlandı.

    Thunderbolts'a dair övgülere baktığımızda özellikle Marvel Sinematik Evreni'ne yeni bir soluk getirmesinin eleştirmenleri etkilediğini görüyoruz. Filmin son dönemde çıkan MCU filmlerinden ziyade, yaz döneminde sinemalarda görmeye alışık olduğumuz keyifli bir aksiyon filmine benzediği söyleniyor. Diğer yandan başta Florence Pugh olmak üzere, başrol oyuncularının performansı ve aralarındaki kimya da izleyenleri etkilemiş gibi görünüyor.

    Thunderbolts, Marvel'ın Suicide Squad'ı Olarak Tanımlanıyor

    "Marvel'ın Suicide Squad"ı olarak tanımlanan Thunderbolts, Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında normalde kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor

    Jake Schreier (Skeleton Crew)'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Sentry olarak karşımıza çıkacak olan Lewis Pullman yer alıyor.

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