Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü

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DC hayranlarının büyük bir merakla beklediği Zack Snyder's Justice League daha yayınlanmadan torrent sitelerine düştü. Erkenden internete sızdırılan filmi şu anda korsan yollar üzerinden indirip izleyebiliyorsunuz.

Sızıntının kaynağıyla ilgili şu anda herhangi bir bilgimiz yok. Ancak popüler bazı torrent sitelerine baktığımızda filmin 7 GB boyutunda 1080p versiyonuna kolaylıkla ulaşabildiğimizi fark ettik. Sızıntıyı gerçekleştiren grup ayrıca bir .txt dosyasında bitcoin bağışı istiyor.

Zack Snyder's Justice League 18 Mart tarihinde HBO Max platformunda seyircilerle buluşacak. Türkiye'de ise filmin Türk Telekom Tivibu ve Turkcel TV+ platformlarında yayınlanacağı açıklanmıştı.

Zack Snyder's Justice League şu anda Metacritic'te 56 inceleme ortalamasına sahip. Filmin 2017'de sinemalarda yayınlanan orijinal filmden daha iyi olduğu ancak yine de doyurucu bir seyir deneyimi sunmadığı belirtiliyor.

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