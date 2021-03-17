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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü

    Zack Snyder's Justice League, yayın tarihinden bir gün önce internete sızdırıldı. Şu anda bazı ünlü torrent sitelerinde filme kolaylıkla ulaşılabiliyor.
    17 Mart 2021, 16:55 (4 sa.)
    3,7b
    138
    5
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü
    Tam Boyutta Gör

    DC hayranlarının büyük bir merakla beklediği Zack Snyder's Justice League daha yayınlanmadan torrent sitelerine düştü. Erkenden internete sızdırılan filmi şu anda korsan yollar üzerinden indirip izleyebiliyorsunuz.

    Sızıntının kaynağıyla ilgili şu anda herhangi bir bilgimiz yok. Ancak popüler bazı torrent sitelerine baktığımızda filmin 7 GB boyutunda 1080p versiyonuna kolaylıkla ulaşabildiğimizi fark ettik. Sızıntıyı gerçekleştiren grup ayrıca bir .txt dosyasında bitcoin bağışı istiyor.

    Zack Snyder's Justice League 18 Mart tarihinde HBO Max platformunda seyircilerle buluşacak. Türkiye'de ise filmin Türk Telekom Tivibu ve Turkcel TV+ platformlarında yayınlanacağı açıklanmıştı. 

    Zack Snyder's Justice League şu anda Metacritic'te 56 inceleme ortalamasına sahip. Filmin 2017'de sinemalarda yayınlanan orijinal filmden daha iyi olduğu ancak yine de doyurucu bir seyir deneyimi sunmadığı belirtiliyor. 



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    D DK32 4 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten gidip Tv+ gibi saçma yerlerde yayınlaması başlı başına bir saçmalık. Netflix , BeIN Connet gibi yerlerde yayınlaması gerekirdi
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Way Out 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu filmin 4K'sı olacak mı?
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    ShinQda 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkcell düşünsün, banane
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    fallofahero (Can Aydemir) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hain pirate-bays nokta net de var mesela böylelerini sallandırmak lazım püüüh

    edit 4:3 mü kaldı bu nedir hem süre 4 saat 3 dakika hem görüntü 4:3 ...
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    D DK32 4 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten gidip Tv+ gibi saçma yerlerde yayınlaması başlı başına bir saçmalık. Netflix , BeIN Connet gibi yerlerde yayınlaması gerekirdi
    Yanıtla +6
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir de link verseydiniz 👎🏻
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